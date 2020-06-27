Futebol brasileiro vive em um mundo paralelo durante a pandemia

Um dos mais revoltantes é o acesso das equipes aos testes de contágio para o coronavírus. Ainda que os clubes sejam privados, é assustador o acesso fácil à testagem, que pode até ser repetida, em jogadores e demais colaboradores, enquanto a população fica a mercê dos escassos testes na saúde pública.

Já que as decisões já foram tomadas para a volta de treinos e jogos no país. É natural pensarmos então que os envolvidos estejam tomando todos os cuidados necessários, não é? Doce ilusão. Que o diga Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que cobra comprometimento de seus jogadores nos treinos, mas não abre mão de curtir a praia no Rio de Janeiro, mesmo em meio à pandemia. Mais Brasil do que isso impossível.