CBF e clubes projetam início do Campeonato Brasileiro em agosto

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta quinta-feira, dirigentes de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro e a direção da CBF se reuniram e projetaram o início da competição para o dia 8 e 9 de agosto. O Brasileirão continuaria com 38 rodadas, terminando apenas em fevereiro. As informações são do portal 'UOL'.

A direção da CBF e os dirigentes de clubes das séries A e B projetaram, em reunião nesta quinta-feira, o início do Campeonato Brasileiro para 8 e 9 de agosto. Com 38 rodadas mantidas, a edição do Brasileiro 2020 só vai terminar em fevereiro.

Além do Campeonato Brasileiro, os clubes decidiram ainda que a Copa do Brasil também retornam a partir do mesmo fim de semana de agosto.Com isso, a CBF irá modificar a tabela e marcar novamente todas as 38 rodadas do Brasileiro e também as partidas da Copa do Brasil. No projeto, serão dois jogos por semana, exceção ao espaço das datas Fifas, previstas para voltarem em setembro.