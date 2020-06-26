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futebol

CBF e clubes projetam início do Campeonato Brasileiro em agosto

Com 38 rodadas mantidas, a edição do Brasileiro 2020 só terminaria em fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 23:50

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 23:50

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nesta quinta-feira, dirigentes de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro e a direção da CBF se reuniram e projetaram o início da competição para o dia 8 e 9 de agosto. O Brasileirão continuaria com 38 rodadas, terminando apenas em fevereiro. As informações são do portal 'UOL'.
A direção da CBF e os dirigentes de clubes das séries A e B projetaram, em reunião nesta quinta-feira, o início do Campeonato Brasileiro para 8 e 9 de agosto. Com 38 rodadas mantidas, a edição do Brasileiro 2020 só vai terminar em fevereiro.
Além do Campeonato Brasileiro, os clubes decidiram ainda que a Copa do Brasil também retornam a partir do mesmo fim de semana de agosto.Com isso, a CBF irá modificar a tabela e marcar novamente todas as 38 rodadas do Brasileiro e também as partidas da Copa do Brasil. No projeto, serão dois jogos por semana, exceção ao espaço das datas Fifas, previstas para voltarem em setembro.
Outro tema abordado na reunião foram os mandos de campo. Foi discutida a possibilidade de transferência de jogos para outras cidades, pois algumas prefeituras ainda não liberaram partidas. A ideia é levar os jogos para onde tenham a liberação de eventos esportivos. E MAIS:

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