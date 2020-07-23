Anitta viaja para a Europa, e assessoria diz que ela cumprirá quarentena na Croácia

Anitta disse adeus à quarentena no Brasil e embarcou, na noite de terça-feira (21), para a Europa, com uma amiga. Segundo sua assessoria, a viagem é para cumprir compromissos profissionais e não vai liberar a cantora dos cuidados contra a Covid-19, já que ela cumprirá 14 dias de isolamento na Croácia.
"Neste primeiro país (membro da União Europeia e que já está aceitando brasileiro), Anitta realizará uma quarentena obrigatória de 14 dias, antes de partir para outro país (também da UE), com objetivos profissionais", afirmou a assessoria da cantora, que garantiu ainda que ela cumpriu todas as normas de segurança na viagem.
Alguns internautas chegaram a questionar a viagem da cantora como uma violação ao isolamento social. "Anita pode viajar? É a primeira brasileira que encontrou e recebeu a vacina do corona", comentou uma. "Europa liberou para brasileiro entrar ou só para Anitta?", questionou outro. "O passaporte dela é diferente do nosso", disse mais um.
A cantora confirmou nesta semana o fim de seu namoro com o ator Gui Araujo, que chegou a passar parte da quarentena na casa de Anitta e participou do clipe da música "Tócame", lançado no último dia 10 de julho. Na época, ela disse que não costuma incluir namorados nos clipes, "porque vou lá e termino, e ele está lá".