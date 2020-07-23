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Pabllo Vittar vira animação no clipe 'Rajadão', assista:

Novo trabalho da cantora foi lançado na noite desta quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 07:21

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 07:21

Pabllo Vittar virou animação no clipe da música "Rajadão", lançado na noite desta quarta-feira (22). A cantora, que é apaixonada por animes e todo o universo geek, já vinha fazendo várias ações para indicar aos fãs a novidade, e promete segredos escondidos no novo vídeo também.
Pabllo Vittar vira animação no clipe 'Rajadão' Crédito: Reprodução
O clipe demorou oito semanas para ficar pronto e é o primeiro da cantora nesse formato. "Quisemos trazer uma Pabllo Vittar bem 'Drama Queen', com influências do anime, design arrojado, cenários estonteantes, poesia visual e sensualidade", afirmou Anderson Mahanski, do Combo Estúdio.
"Eu amo demais animações e fiquei muito feliz com o resultado do clipe de 'Rajadão', que estava guardando a sete chaves", afirmou Pabllo, que tinha virado garota do tempo nos últimos dias para anunciar a previsão de arco-íris, tendo inclusive invadido as redes sociais do Climatempo.
"Rajadão" foi o primeiro single do álbum "111", que foi parcialmente vazado, em março, o que fez a cantora antecipar o lançamento. "Quem vazou, eu espero, do fundo do meu coração, que queime no fogo do inferno", afirmou ela, na ocasião, em suas redes sociais.

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