Pabllo Vittar vira animação no clipe 'Rajadão', assista:

Pabllo Vittar virou animação no clipe da música "Rajadão", lançado na noite desta quarta-feira (22). A cantora, que é apaixonada por animes e todo o universo geek, já vinha fazendo várias ações para indicar aos fãs a novidade, e promete segredos escondidos no novo vídeo também.

Pabllo Vittar vira animação no clipe 'Rajadão' Crédito: Reprodução

O clipe demorou oito semanas para ficar pronto e é o primeiro da cantora nesse formato. "Quisemos trazer uma Pabllo Vittar bem 'Drama Queen', com influências do anime, design arrojado, cenários estonteantes, poesia visual e sensualidade", afirmou Anderson Mahanski, do Combo Estúdio.

"Eu amo demais animações e fiquei muito feliz com o resultado do clipe de 'Rajadão', que estava guardando a sete chaves", afirmou Pabllo, que tinha virado garota do tempo nos últimos dias para anunciar a previsão de arco-íris, tendo inclusive invadido as redes sociais do Climatempo.