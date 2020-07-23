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Cassiane

Após crítica, cantora gospel libera nova versão de clipe com cena de violência doméstica

Nova versão mostra vítima denunciando crime e prisão do agressor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 07:39

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 07:39

A cantora gospel Cassiane disponibilizou uma nova versão do clipe da música "A Voz", que, na semana passada, provocou polêmica nas redes sociais por mostrar a história de uma mulher que sofre violência doméstica e acaba perdoando o agressor, sem fazer nenhuma menção à denúncia do crime.
Cassiane, cantora gospel Crédito: Reprodução/Instagram
No novo vídeo, foram acrescidas cenas mostrando a mulher discando para o serviço 180, voltado à violência doméstica, além de mostrar a prisão do agressor. Ao final, foi mantido o bilhete de perdão da versão original da vítima ao marido: "Reconheça a voz de Deus. Deixa ela estremecer o seu coração. Oro por você. Perdoo você".
A equipe da cantora já havia divulgado um comunicado dizendo que o clipe seria editado. "Se me conhecessem ou pelo menos respeitassem minha história, com amor falariam: 'Seria bom colocar a informação da denúncia no clipe', mas não é isso que está acontecendo!", chegou a se queixar a cantora na web.
Ver essa foto no Instagram

Vai ficar tudo bem... Eu sei! Eu sei quem eu sou em Deus! . . Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. (Hebreus 10:23) E eu sei q tenho promessa DELE! Se me conhecessem ou pelo menos respeitassem minha história (de 39 anos dando frutos)... Com amor falariam: Cassiane, seria bom colocar a informação da denúncia no clipe... É um assunto extremamente real. Mas não é isso que está acontecendo! Recebi vários ataques e julgamentos terríveis de pessoas que dizem pregar o amor mas são tão insensíveis que não pararam um instante se quer p/ ver o histórico, p/saber se foi proposital ou um erro, uma falha! Atacam como se jogassem no lixo toda uma história! Deus me conhece... E sabe que sou a favor da denúncia! NUNCA falaria p/ qualquer pessoa p/ não denunciar e viver sob agressão! Inclusive, ousadamente incentivamos no clipe a vítima mesmo guiada pela fé, a romper essa história e mudar de postura. Os inimigos de Deus, não creem que Deus pode sim, fazer esse milagre, e transformar qualquer pessoa. Eu creio e vou crer até o fim! Porém, na mesma hora falei c/ a gravadora, e a MK prontamente entendeu q houve uma falha ao aprovar sem essa informação tão importante. A HUMILDADE PROCEDE DE DEUS! Sou humilde e aceito que houve uma falha, um erro em não expor sobre a denúncia explicitamente. Reafirmo que sou totalmente a favor da denúncia! Quem acompanha a minha história, saberia que eu apoio a denúncia de qualquer tipo de crime! A Biblia é meu manual de Fé: Deus é Amor mas é Fogo consumidor! Eu sou serva verdadeira do Deus altíssimo!!! Não sou fake, não vivo de mentiras! O @jairomanhaes_ me perguntou: Cassi teu coração está limpo? Eu disse sim! Então guarde isso: Para Amigos, você não precisa dar explicações. P/ os inimigos não adianta se explicar. De qualquer forma... Eu e a MK (Marina q é a responsável pelo roteiro), já estamos agindo, e com humildade (como já disse), peço perdão e já começamos com as mudanças... estamos corrigindo. Denuncie: DISQUE 180 #NãoAAgressão #NãoSeCale A Paz do Senhor Jesus a todos!

Uma publicação compartilhada por Cassiane (@cassianecantora) em

"É um assunto extremamente real. Recebi vários ataques e julgamentos terríveis de pessoas que dizem 'pregar o amor', mas são tão insensíveis que não pararam um instante se quer para ver o histórico, para saber se foi proposital ou um erro, uma falha! Atacam como se 'jogassem no lixo' toda uma história!", disse ela.
Muitos internautas reclamavam pelo clipe não mostrar a prisão do agressor: "Totalmente estranho o seu clipe, não gostei. Isso no século 21 não é tolerado. Não curto não", afirmou um seguidor da cantora. "O cara esmurrou a mulher várias vezes. Aí se converteu, e sai impune?", questionou outro.

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"Para ficar melhor, só faltou a parte em que ele é preso e ela tem uma medida protetiva contra ele. A violência doméstica contra a mulher mata, não pode ser silenciada ou romantizada. Não seja cúmplice disso", afirmou outra internauta no Instagram da cantora.
Além das novas cenas, a versão editava passou a ter também um aviso no final sobre o serviço 180. "Violência contra a mulher é crime. Disque 180".

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