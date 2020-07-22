Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Loucura!

Fãs enxergam Bolsonaro no cotovelo de Luísa Sonza e cantora sugere cobrir com tatuagem

Cantora recebeu muitas comparações de internautas nesta terça (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 17:13

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 17:13

Luísa Sonza chamou atenção de alguns internautas de um jeito inusitado. Alguns deles comentaram que o cotovelo da cantora se parece com o rosto do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Luisa Sonza
Luisa Sonza, cantora Crédito: Fernando Tomaz
As comparações tomaram conta das redes sociais, principalmente no Twitter, na noite desta terça-feira (21). "Não é possível que só eu estou vendo o rosto do Bolsonaro nessa foto", escreveu um internauta. A brincadeira chegou aos ouvidos de Sonza, que por sua vez fez questão de comentar sobre o assunto.
"Galera arranquei meu cotovelo", escreveu a cantora voz de "Braba". Ainda depois a artista sugeriu que gostaria de cobrir o próprio cotovelo com uma tatuagem. "Alguém aí tem ideia de tatuagem no cotovelo?", questionou.
Brincadeiras a parte, Luísa Sonza já mostrou que não simpatiza com Bolsonaro. Durante a sua primeira participação na Parada Gay de São Paulo em 2019, a cantora fez um apelo em seu discurso com "Ele Não", famoso slogan contra o presidente.
Além de ser engajada na causa LGBTQ+, Sonza é uma das artistas que faz questão de levantar a bandeira do movimento feminista, tanto em seus trabalhos como na vida. Em sua música "Eliane" do álbum "Pandora", a cantora fala sobre a força das mulheres e suas inspirações: sua mãe, Eliane Gerloff, sua avó e sua irmã. .
"Minha mãe foi uma das grandes inspirações para composição desta música, porém gosto de ressaltar que ela também representa a luta e força de todas as mulheres. Superar desafios em uma sociedade ainda muito machista, e lutar por nosso espaço é extremamente relevante", afirmou Sonza ano passado, época em que lançou o single.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados