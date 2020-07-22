Fãs enxergam Bolsonaro no cotovelo de Luísa Sonza e cantora sugere cobrir com tatuagem

Luísa Sonza chamou atenção de alguns internautas de um jeito inusitado. Alguns deles comentaram que o cotovelo da cantora se parece com o rosto do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Luisa Sonza, cantora Crédito: Fernando Tomaz

As comparações tomaram conta das redes sociais, principalmente no Twitter, na noite desta terça-feira (21). "Não é possível que só eu estou vendo o rosto do Bolsonaro nessa foto", escreveu um internauta. A brincadeira chegou aos ouvidos de Sonza, que por sua vez fez questão de comentar sobre o assunto.

"Galera arranquei meu cotovelo", escreveu a cantora voz de "Braba". Ainda depois a artista sugeriu que gostaria de cobrir o próprio cotovelo com uma tatuagem. "Alguém aí tem ideia de tatuagem no cotovelo?", questionou.

É só eu que estou vendo o Bolsonaro no cotovelo dela? pic.twitter.com/9ZFOCRfSN1 — Tainara ou Samara ? (@calmasamara) July 20, 2020

Brincadeiras a parte, Luísa Sonza já mostrou que não simpatiza com Bolsonaro. Durante a sua primeira participação na Parada Gay de São Paulo em 2019, a cantora fez um apelo em seu discurso com "Ele Não", famoso slogan contra o presidente.

Além de ser engajada na causa LGBTQ+, Sonza é uma das artistas que faz questão de levantar a bandeira do movimento feminista, tanto em seus trabalhos como na vida. Em sua música "Eliane" do álbum "Pandora", a cantora fala sobre a força das mulheres e suas inspirações: sua mãe, Eliane Gerloff, sua avó e sua irmã. .