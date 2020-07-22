Luísa Sonza diz que está comendo muito na quarentena: 'Permitindo'

Luísa Sonza está aproveitando o período em que se mantém isolada em meio à pandemia do coronavírus para ficar em casa sem fazer nada e comendo bastante. Pelo menos é isso que a cantora alega que está fazendo, em entrevista que deu à apresentadora Giovanna Ewbank para seu canal do YouTube.
"Eu sou uma pessoa que está se permitindo ficar sem fazer nada, comer muito. Estou amando, fazendo comida o dia inteiro. Virei cozinheira, chef de cozinha, coisa que eu nunca tinha (feito). Eu não tinha mais tempo de parar, olhar para minha casa, dormir até a hora que quero", começou.
"A gente quer sempre produzir, inventar coisa nova, não quer parar nunca. Mas às vezes a gente precisa parar, olhar para dentro e descansar não só o corpo, mas a mente também", continuou a ex de Whindersson Nunes.