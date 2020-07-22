Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gente como a gente!

Luísa Sonza diz que está comendo muito na quarentena: 'Permitindo'

Ex de Whindersson Nunes conversou com Giovanna Ewbank e falou sobre o que tem feito enquanto está em quarentena pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 09:10

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 09:10

A cantora Luísa Sonza posa só de biquíni tomando sol
A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza está aproveitando o período em que se mantém isolada em meio à pandemia do coronavírus para ficar em casa sem fazer nada e comendo bastante. Pelo menos é isso que a cantora alega que está fazendo, em entrevista que deu à apresentadora Giovanna Ewbank para seu canal do YouTube. 
"Eu sou uma pessoa que está se permitindo ficar sem fazer nada, comer muito. Estou amando, fazendo comida o dia inteiro. Virei cozinheira, chef de cozinha, coisa que eu nunca tinha (feito). Eu não tinha mais tempo de parar, olhar para minha casa, dormir até a hora que quero", começou. 

Veja Também

"Sou virgem com muito orgulho", diz ex-BBB Victor Hugo

Ex-BBB Kaysar revela sexo a três no Brasil: "Não dei conta"

Foto: Zilu Camargo surge de vestidinho curto e deixa pernões à mostra

"A gente quer sempre produzir, inventar coisa nova, não quer parar nunca. Mas às vezes a gente precisa parar, olhar para dentro e descansar não só o corpo, mas a mente também", continuou a ex de Whindersson Nunes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados