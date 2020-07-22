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Foto: Zilu Camargo surge de vestidinho curto e deixa pernões à mostra

Mãe de Wanessa Camargo postou foto sensual e acabou chamando a atenção com o shape; fãs elogiaram a ex de Zezé Di Camargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 08:22

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 08:22

A socialite Zilu Camargo posa de lado com lingerie
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo colocou os pernões para jogo em um clique para lá de sensual que a ex de Zezé Di Camargo publicou na web nesta terça (21). 
A empresária posou com um vestido curtinho e decotado, sentada ao redor de algumas plantas, e aproveitou o clique para dar aquela filosofada. "Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender...", legendou. 

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Os seguidores logo notaram o shape da bonita e deixaram uma enxurrada de elogios à mãe de Wanessa Camargo. "Dá até nojo ver as pessoas te invejando", observou uma. Outro comentou: "Nossa, que linda, Zilu!". Outra fã ainda observou: "Uma boneca". 

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