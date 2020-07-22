Foto: Zilu Camargo surge de vestidinho curto e deixa pernões à mostra

Zilu Camargo colocou os pernões para jogo em um clique para lá de sensual que a ex de Zezé Di Camargo publicou na web nesta terça (21).
A empresária posou com um vestido curtinho e decotado, sentada ao redor de algumas plantas, e aproveitou o clique para dar aquela filosofada. "Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender...", legendou.
Os seguidores logo notaram o shape da bonita e deixaram uma enxurrada de elogios à mãe de Wanessa Camargo. "Dá até nojo ver as pessoas te invejando", observou uma. Outro comentou: "Nossa, que linda, Zilu!". Outra fã ainda observou: "Uma boneca".