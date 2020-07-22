Casamento de Kanye West e Kim Kardashian enfrenta crise após desabafo

O rapper Kanye West e a esposa, a socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

O casamento de Kanye West , 43, e Kim Kardashian , 39, estaria passando por uma crise, segundo fontes ouvidas pelo site Page Six, após o que eles descrevem como um "episódio bipolar terrível" do rapper.

"Não sei se eles conseguem sobreviver", disse uma fonte sobre o casamento dos dois. "A família está tentando descobrir o que fazer (...) e esperando que esse pesadelo acabe em breve, e eles possam colocar Kanye em tratamento".

Na madrugada desta terça-feira (21), Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner , 64, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme "Corra!" (2017).

"Se eu ficar preso que nem Mandela [o ex-presidente africano Nelson Mandela], vocês todos vão entender o porquê", continuou Kanye West, que logo depois também mencionou a sogra dizendo que ela não atendia suas ligações.

O descontentamento de Kim com o marido teria ocorrido após ele falar publicamente que pensou em abortar a primeira filha do casal, North, 7, durante uma discurso feito. West caiu em prantos na ocasião.