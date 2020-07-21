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Foto: Jesuíta Barbosa posa sem roupa na cama para ex-namorado

Ator surgiu coberto só por lençol em uma cama e em uma das fotos sensuais chegou a jogar a roupa de cama para o alto, revelando seu corpão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:25

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:25

O ator Jesuíta Barbosa
O ator Jesuíta Barbosa Crédito: Fábio Audi/Reprodução/Instagram @jesuitabarbosa
Jesuíta Barbosa deixou os fãs babando ao surgir sem roupa, coberto só com um lençol, em foto postada em seu próprio perfil do Instagram. O bonitão aparece deitado na cama. Em um clique, tampa as partes íntimas com a coberta. No outro, parece jogar a roupa de cama para o alto. 
Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Fábio Audi, ex-namorado do ator, segundo informações do Extra. Eles namoraram quando Jesuíta estava no ar com "O Rebu". Fábio é conhecido do grande público por seu papel em "Hoje Não Quero Voltar Sozinho". 

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Nos comentários, amigos famosos e seguidores só souberam rasgar elogios ao artista. "Então é isso que vocês ficam fazendo aqui do lado?", brincou Johnny Hooker. "Homens perfeitos com fotos perfeitas", disse um fã. Outro ainda escreveu: "Como pode ser tão lindo?". 
Ver essa foto no Instagram

@fabioaudi ??

Uma publicação compartilhada por Jesuita Barbosa (@jesuitabarbosa) em

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