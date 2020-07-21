Foto: Jesuíta Barbosa posa sem roupa na cama para ex-namorado

Jesuíta Barbosa deixou os fãs babando ao surgir sem roupa, coberto só com um lençol, em foto postada em seu próprio perfil do Instagram. O bonitão aparece deitado na cama. Em um clique, tampa as partes íntimas com a coberta. No outro, parece jogar a roupa de cama para o alto.
Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Fábio Audi, ex-namorado do ator, segundo informações do Extra. Eles namoraram quando Jesuíta estava no ar com "O Rebu". Fábio é conhecido do grande público por seu papel em "Hoje Não Quero Voltar Sozinho".
Nos comentários, amigos famosos e seguidores só souberam rasgar elogios ao artista. "Então é isso que vocês ficam fazendo aqui do lado?", brincou Johnny Hooker. "Homens perfeitos com fotos perfeitas", disse um fã. Outro ainda escreveu: "Como pode ser tão lindo?".