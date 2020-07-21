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Larissa Manoela abre o jogo e diz já ter perdoado traição: 'Histórico'

Atriz, que está para estrear na TV Globo, conversou com Matheus Mazzafera em canal do YouTube e falou sobre experiência com namorados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:15

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:15

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela disse que tem "um histórico" de perdoar traições. A atriz, que atualmente é namorada de Leo Cidade, garante que já foi vítima da infidelidade de outros parceiros em "vários momentos". No entanto, prefere não sofrer por isso. 
"Eu não me arrependo de nada do que eu vivi porque me fez ser quem sou hoje. Ter passado por tudo isso me fez ter maturidade e me tornar uma pessoa melhor. Não fico sofrendo e remoendo. Sou uma pessoa evoluída, que toca minha vida e evoluo para não deixar que isso aconteça", disse, em entrevista a Matheus Mazzafera no YouTube. 

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Ela ainda contou que não tem frescura com Leo Cidade e que chega até a soltar pum na frente do bonitão. "Eu não tenho esse negócio. Eu vou sempre ao banheiro, meu intestino funciona bem, mas não posso segurar gases", justificou. 

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