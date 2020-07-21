Acabou o amor!

Anitta confirma fim de namoro com Gui Araújo: 'Estou solteira'

Gui aparece junto a Anitta no mais recente clipe da cantora, 'Tócame', lançado no último dia 10 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 08:03

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 08:03

O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta
O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @guiaraujo13
 Anitta, 27, confirmou nesta segunda-feira (20), através de uma live no Instagram, que seu relacionamento com Gui Araújo terminou. Em conversa com o canal E!, ela afirmou que está solteira.
"O que todo mundo está perguntando é se você está sozinha, está solteira, ou está com o Guilherme", perguntou a apresentadora da live. "Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Estou solteira e ponto", respondeu Anitta.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gui Araújo não está mais hospedado na casa da cantora desde domingo (19), mas permanecia no Rio de Janeiro, em hotel próximo à casa da cantora.
Gui aparece junto a Anitta no mais recente clipe da cantora, "Tócame", lançado no último dia 10 de julho. Em entrevista, na época, ela disse que não costuma incluir namorados nos clipes, "porque vou lá e termino, e ele está lá".

"Ele apoia meu trabalho, não reclama de nada. Brinco que é difícil saber quem tem mais ex, porque ele é igual a mim, minha versão masculina. Como vai ficar depois da pandemia? Sei lá. Nos perguntamos como vai ser e aí passa. Cada um tem sua vida e ele não vai ficar me acompanhando, porque não é meu funcionário. Quando der, nos encontramos, ficamos juntos, tanto eu quanto ele somos muito de não ficar pensando no depois. Estamos felizes agora", disse ela, na entrevista.

