Anitta e Gui Araújo terminam namoro, diz colunista

Acabou o amor entre Anitta e o apresentador Gui Araújo, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. Os dois estariam enfrentando uma crise há alguns dias, mas, de acordo com fontes da publicação, optaram por terminar o relacionamento.
No entanto, segundo Fábia Oliveira, pode não ser definitivo. É que a colunista explica que os dois ainda devem se encontrar para terem uma conversa mais detalhada dos fatos e, talvez, acertarem as coisas.
Gui está no Rio, mas não na casa da cantora, onde passou grande parte da quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus. O apresentador está em um hotel no Joá, zona Sul do Rio, que sempre costumava ficar quando visitava a Cidade Maravilhosa.