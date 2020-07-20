Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou o amor!

Anitta e Gui Araújo terminam namoro, diz colunista

Casal decidiu dar um fim ao relacionamento, no entanto, ainda podem reatar após conversa decisiva, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 08:16

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 08:16

Anitta dá primeiro beijo em Gui Araújo
Anitta dá primeiro beijo em Gui Araújo Crédito: Reprodução
Acabou o amor entre Anitta e o apresentador Gui Araújo, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. Os dois estariam enfrentando uma crise há alguns dias, mas, de acordo com fontes da publicação, optaram por terminar o relacionamento. 
No entanto, segundo Fábia Oliveira, pode não ser definitivo. É que a colunista explica que os dois ainda devem se encontrar para terem uma conversa mais detalhada dos fatos e, talvez, acertarem as coisas. 

Veja Também

Whindersson Nunes é flagrado na casa de novo affair, diz colunista

Eduardo Costa vai se hospedar em mansão no ES para descansar na pandemia

"RuPaul's"? Drags do ES tentam a sorte em reality LGBT+ brasileiro

Gui está no Rio, mas não na casa da cantora, onde passou grande parte da quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus. O apresentador está em um hotel no Joá, zona Sul do Rio, que sempre costumava ficar quando visitava a Cidade Maravilhosa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados