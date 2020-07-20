Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A fila andou!

Whindersson Nunes é flagrado na casa de novo affair, diz colunista

Ex de Luísa Sonza visitou estudante de engenharia civil no fim de semana, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 08:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 08:04
O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Ao que tudo indica, a fila andou para Whindersson Nunes. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o ex de Luísa Sonza já foi visitar Maria Lina Deggan, seu novo affair, em Blumenal, Santa Catarina, no fim de semana. 
Os dois foram clicados juntos antes do almoçarem na casa em que a bonita vive. De acordo com Leo Dias, a jovem é estudante de engenharia civil e deve se formar no ano que vem. Nas redes sociais, os dois se seguem. 

Veja Também

Claudia Raia diz que não se arrepende de "Playboy" aos 17 anos

Felipe Neto e Kevinho saem em defesa de "Mario do TikTok"

"RuPaul's"? Drags do ES tentam a sorte em reality LGBT+ brasileiro

À publicação, a assessoria do humorista disse não ter informações sobre o caso. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados