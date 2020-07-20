Whindersson Nunes é flagrado na casa de novo affair, diz colunista

Ao que tudo indica, a fila andou para Whindersson Nunes. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o ex de Luísa Sonza já foi visitar Maria Lina Deggan, seu novo affair, em Blumenal, Santa Catarina, no fim de semana.
Os dois foram clicados juntos antes do almoçarem na casa em que a bonita vive. De acordo com Leo Dias, a jovem é estudante de engenharia civil e deve se formar no ano que vem. Nas redes sociais, os dois se seguem.
À publicação, a assessoria do humorista disse não ter informações sobre o caso.