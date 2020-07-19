Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após constrangimento no Pânico

Felipe Neto e Kevinho saem em defesa de 'Mario do TikTok'

Mario Junior, conhecido por imitar galãs de comédias românticas no TikTok, foi criticado pelos humoristas do programa e ganhou o apoio de internautas e famosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 15:29

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 15:29

Mario Junior, 20, que virou meme nas redes sociais após imitar galãs de comédias românticas no TikTok, passou por um constrangimento na última sexta-feira (17) ao ser criticado pelos humoristas do programa Pânico, da Jovem Pan. Internautas condenaram a atração e famosos saíram em defesa do jovem.
Mario Junior, 20, que virou meme nas redes sociais após imitar galãs de comédias românticas no TikTok
Mario Junior, 20, que virou meme nas redes sociais após imitar galãs de comédias românticas no TikTok Crédito: izmaario/ Instagram
Algumas imagens postadas no Twitter mostram um dos momentos da entrevista, em que os humoristas do programa, comandado por Emilio Surita, aconselham Mario Junior a estudar e não ficar apenas no TikTok. O jovem também aparece na imagem, visivelmente constrangido.
"Não faço ideia de quem seja esse Mario do TikTok, mas isso que fizeram com ele não foi uma entrevista, foi um chamado à humilhação", opinou um internauta. "Não entendo como podem chegar ao ponto de humilhar", disse outro. "A carinha do Mario do TikTok... Deixa o menino fazer o conteúdo dele, não faz mal a ninguém", disse mais um.
Alguns famosos também opinaram e criticaram a postura do programa. "Pânico é tipo assistir Banheira do Gugu em pleno 2020. Os caras nunca saíram da década de 90", afirmou o influenciador Felipe Neto, 32. "E Mário, 10 anos atrás fizeram o mesmo comigo. Hoje, continuam fazendo exatamente a mesma coisa, já a sua história está aberta para ser escrita", continuou.
Outro famoso que se manifestou sobre o programa foi o cantor Kevinho, 21. "Vi agora o vídeo do menino do TikTok sendo desprezado no Pânico, que ódio que eu estou. Um programa desse... pode ter certeza que nunca mais participo. Bando de otário. Desmerecer o trabalho de alguém para mim é inaceitável", afirmou ele.
O youtuber Lucas Rangel, 23, também comentou a postura do programa e recordou que o chamavam de "youtuberzinho no BBB". "O ano é 2020 e a galera ainda acha que criar conteúdo para internet é 'bobeirinha para passar o tempo'. Ele era convidado e estava superenvergonhado. Péssimo."
No Twitter, o próprio Mario Junior afirmou que se sentiu muito humilhado. "Tentar fazer o bem sem julgar e atrapalhar ninguém incomoda muita gente. O TikTok não é apenas um aplicativo, eu já ajudei bastante gente que precisou. Não desejo para ninguém o que eu passei nesse programa", afirmou ele.
Procurada, a Jovem Pan afirmou, por meio de sua assessoria, que não vai se pronunciar sobre o ocorrido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados