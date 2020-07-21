Pugliesi volta ao Instagram e diz que aprendeu com erro: 'Foi difícil'

A influenciadora Gabriela Pugliesi Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielapugliesi

Após quase três meses afastada do Instagram, a influenciadora Gabriela Pugliesi , 34, reativou nesta segunda (20) o seu perfil na rede social. A primeira publicação foi um vídeo de quase 13 minutos em que ela volta a falar sobre a polêmica festa que promoveu em abril, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Por causa dessa reunião entre amigos, Pugliesi foi alvo de uma enxurrada de críticas de anônimos e famosos e perdeu mais de cinco contratos publicitários, com marcas como Grupo Hope, Mais Pura, Desinchá, Liv Up e Fazendo Futuro.

Em seu retorno ao Instagram, rede que a influenciadora fitness tem 4,4 milhões de seguidores, Pugliesi diz que a festa foi um erro imaturo, mas que ela usou o período longe da internet para refletir e aprender sobre tudo o que aconteceu.

"Não quero apagar esse erro, nem esperei esse tempo para ele ser esquecido. Até porque, por conta desse erro, eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem. Perdi a confiança de vocês, porque aqui na internet a gente passa a ser definido por um erro e é cancelado também por causa dele [...] Mas de tudo isso, o que eu mais perdi naqueles dias foi a mim mesma. Eu comecei a me questionar demais. É como se num momento de fragilidade você acreditasse em tudo de ruim que falam de você", afirma.

Pugliesi volta também a pedir desculpas por ter promovido a reunião entre amigos em meio à pandemia. "Se eu te ofendi, nunca foi a minha intenção ofender alguém. E me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma, e não outra pessoa. E foi difícil, tá, eu me perdoar, porque eu fui completamente incoerente com a pessoa que eu sou de verdade, porque eu sei que eu me preocupo com os outros. Eu sei que eu me preocupo com o mundo, com a vida, com a saúde principalmente. Por isso a incoerência. Mas somos seres humanos, incoerentes muitas vezes, contraditórios, mas eu me perdoei, senão nem estaria aqui agora falando com vocês", diz.

Ela acrescenta que estava vivendo em uma "bolha" e "deixando de olhar para o que deveria". "A gente não pode ignorar nossa responsabilidade e a quantidade de gente que eu influencio aqui. A gente tem que ter muito cuidado para não se perder aqui também."

"Se você está em uma fase ruim agora, aproveita e agradece porque ela veio para te ensinar. E ela vai passar porque tudo passa. E ter essa certeza, dá um alívio. Mas quando passar você vai ser uma pessoa melhor. Pode ter certeza disso. Nunca questione", complementa.