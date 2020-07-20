Marília Mendonça confirma término do namoro com Murilo Huff e nega traição

Marília Mendonça e Murilo Huff durante a gravidez da cantora. Romance terminou Crédito: Divulgação

A cantora Marília Mendonça, 24, confirmou nesta segunda-feira (20) o término de seu namoro com o músico Murilo Huff, 24, com quem teve seu primeiro filho, Léo, de apenas sete meses. Ela disse que os dois estão sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúme ou traição.

"Vocês me conhecem, sabem que não sou de ficar expondo minha vida pessoal. Não tinha vontade de contar isso aqui, porque acho que notícia triste a gente não anuncia, não tem porque", afirmou a cantora em seu Instagram, após dias de boatos iniciados após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

Marília afirmou que em meio aos boatos, foram publicadas notícias falsas. "Murilo sempre me respeitou, em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular um dos outro. Ele é um cara muito respeitador, tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é do bem, lutador, batalhador, de família", afirmou ela.

A cantora ainda afirmou que decidiu expor o término de seu relacionamento "em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento". Ela disse ainda que deixou de segui-lo e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.