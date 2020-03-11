Marília Mendonça experimenta whey protein e reclama do sabor

Marília Mendonça no primeiro show depois do nascimento do filho, em São Paulo Crédito: Randes Filho

Após dar à luz seu primeiro filho, Marília Mendonça, 24, voltou a malhar e resolveu experimentar um suplemento à base de soro do leite, chamado whey protein.

A cantora, no entanto, não gostou do sabor do suplemento que é favorito entre os modelos fitness, e reclamou nas redes sociais.

"Mano, como que o ser humano consegue gostar desse tal de whey protein? Eu pedi o mais gostoso que já existiu na face da Terra quando fui à loja, e ainda tem gosto de vômito", escreveu ela no Twitter, nesta terça-feira (10).

mano, como q o ser humano consegue gostar desse tal de whey protein? eu pedi o mais gostoso que já existiu na face da terra quando fui a loja e ainda tem gosto de vômito. — marilia mendonca (@MariliaMReal) March 10, 2020

Mesmo pouco tempo após dar à luz, Marília decidiu voltar aos palcos na última sexta-feira (6), faltando dez dias para Leo, seu filho com o sertanejo Murilo Huff, completar três meses de vida. O retorno dos shows aconteceu no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo.

"Não estou sofrendo por estar aqui. Fazer isso é uma demonstração de amor por ele", afirma a cantora durante entrevista antes do show. Ela também conta que o filho está aos cuidados da mãe, Ruth, e que no momento preferiu não optar por uma babá.