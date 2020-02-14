Marília Mendonça grava clipe no Espírito Santo e homenageia capixabas

Mesmo de licença maternidade, Marília Mendonça gerou o maior burburinho na web nesta sexta (14). No clima do Carnaval de Vitória, os fãs capixabas da cantora tiveram mais uma surpresa da sertaneja. Agora, trata-se de um clipe que foi filmado no Espírito Santo e é todo dedicado ao Estado.
"Tentativas", que faz parte do projeto "Todos os Cantos" e foi ao ar nas plataformas digitais nesta sexta (14), foi filmado na Praia Boca da Baleia, em Vitória, e também traz imagens de cartões postais do Espírito Santo.
A música fala de uma relação amorosa e a cantora acaba refletindo sobre o relacionamento. Nas imagens, Marília já surgiu grávida com um vestido longo esvoaçante amarelo.