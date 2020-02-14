Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fãs vão ao delírio!

Marília Mendonça grava clipe no Espírito Santo e homenageia capixabas

Cantora gravou 'Tentativas' em praia de Vitória e usou o clipe para homenagear os fãs capixabas

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:41
A cantora Marília Mendonça em clipe de "Tentativas", gravado em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/YouTube Marília Mendonça
Mesmo de licença maternidade, Marília Mendonça gerou o maior burburinho na web nesta sexta (14). No clima do Carnaval de Vitória, os fãs capixabas da cantora tiveram mais uma surpresa da sertaneja. Agora, trata-se de um clipe que foi filmado no Espírito Santo e é todo dedicado ao Estado. 
"Tentativas", que faz parte do projeto "Todos os Cantos" e foi ao ar nas plataformas digitais nesta sexta (14), foi filmado na Praia Boca da Baleia, em Vitória, e também traz imagens de cartões postais do Espírito Santo. 

Veja Também

"BBB 20": Marcela está no paredão e Guilherme é líder novamente

Suposto namorado de Gugu vai à Justiça pedir herança, diz jornal

Monique Evans é comparada à filha após harmonização facial em Vitória

A música fala de uma relação amorosa e a cantora acaba refletindo sobre o relacionamento. Nas imagens, Marília já surgiu grávida com um vestido longo esvoaçante amarelo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados