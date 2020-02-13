Suposto namorado de Gugu vai à Justiça pedir herança, diz jornal

A disputa judicial em torno da herança de Gugu Liberato, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, acaba de ganhar mais um polêmico capítulo. Thiago Salvatico, apresentado pelo colunista Leo Dias como affair do apresentador, buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário, segundo informações da coluna Direto da Fonte, do O Estado de S. Paulo.
A informação foi confirmada pela colunista Sonia Racy, que ainda completou que Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, é que representam Thiago no inventãrio. Além disso, Saggioro ainda teria confirmado: "Thiago foi, sim, companheiro de Gugu".
Ainda assim, os advogados não detalharam sobre o que o chef de cozinha está pedindo.
A coluna também afirma que Gugu e Thiago ficaram juntos por cerca de oito anos e, durante esse período, viajaram juntos para vários países dezenas de vezes.