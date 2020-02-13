Suposto namorado de Gugu vai à Justiça pedir herança, diz jornal

O apresentador Gugu Liberato e seu suposto companheiro, o chef de cozinha Thiago Salvatico Crédito: Reprodução/Twitter

A informação foi confirmada pela colunista Sonia Racy, que ainda completou que Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, é que representam Thiago no inventãrio. Além disso, Saggioro ainda teria confirmado: "Thiago foi, sim, companheiro de Gugu".

Ainda assim, os advogados não detalharam sobre o que o chef de cozinha está pedindo.