Gugu viveu romance gay com chef de cozinha bonitão, diz colunista

De acordo com o jornalista, que deu a informação em primeira mão na Rádio Metrópoles, do Grupo Metrópoles, Thiago Salvatico - suposto companheiro do apresentador - viajava com Gugu e por diversas vezes os dois postavam fotos com paisagens quase idênticas e com legendas, também, bastante semelhantes.

Ainda segundo Leo Dias, Thiago mora na Alemanha e também decidiu que era melhor manter a relação em sigilo. Ao saber da morte do apresentador, no entanto, Thiago teria postado uma foto dos dois no Instagram (que já foi desativado) com a legenda: "Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu e Sem palavras #guguliberato.