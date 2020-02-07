Gugu viveu romance gay com chef de cozinha bonitão, diz colunista

A sexta-feira (7) começou colocando os internautas em polvorosa com uma notícia bombástica envolvendo o apresentador Gugu Liberato nesta manhã. Segundo informações do colunista Leo Dias, o dono da banheira mais famosa do Brasil viveu um romance gay secreto com um chef de cozinha durante algum tempo.
De acordo com o jornalista, que deu a informação em primeira mão na Rádio Metrópoles, do Grupo Metrópoles, Thiago Salvatico - suposto companheiro do apresentador - viajava com Gugu e por diversas vezes os dois postavam fotos com paisagens quase idênticas e com legendas, também, bastante semelhantes.
Ainda segundo Leo Dias, Thiago mora na Alemanha e também decidiu que era melhor manter a relação em sigilo. Ao saber da morte do apresentador, no entanto, Thiago teria postado uma foto dos dois no Instagram (que já foi desativado) com a legenda: "Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu e Sem palavras #guguliberato.