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Ana Maria Braga se afasta da TV por câncer e reflete: 'Altos e baixos'

Em tratamento contra câncer de pulmão, apresentadora da Globo foi à web para falar sobre a decisão de dar uma pausa no 'Mais Você'

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 09:45
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga, de 70 anos, recentemente revelou que se afastará do "Mais Você", seu programa diário nas manhãs da Globo, para realizar com tranquilidade seu tratamento contra um câncer de pulmão. Nesta quinta (6), a loira fez um post na web para refletir sobre o caso e sua decisão. 
"A vida tem altos e baixos. E a vida tem vazios. A vida tem pausas... Você compreende a importância das pausas?", escreveu. 

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A apresentadora recebeu dezenas de milhares de mensagens de apoio após expor a situação. "Compreendo e aceito cada uma delas. São valiosas para o corpo e a alma. Siga firme e forte ano seu propósito de cura. Ela já é sua!", postou a também apresentadora Ana Furtado
"Pausas são valiosas", respondeu Angélica.
"Tenha fé minha querida", também escreveu o ator Ary Fontoura.

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