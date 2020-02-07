Ana Maria Braga se afasta da TV por câncer e reflete: 'Altos e baixos'

Ana Maria Braga, de 70 anos, recentemente revelou que se afastará do "Mais Você", seu programa diário nas manhãs da Globo, para realizar com tranquilidade seu tratamento contra um câncer de pulmão. Nesta quinta (6), a loira fez um post na web para refletir sobre o caso e sua decisão.
"A vida tem altos e baixos. E a vida tem vazios. A vida tem pausas... Você compreende a importância das pausas?", escreveu.
A apresentadora recebeu dezenas de milhares de mensagens de apoio após expor a situação. "Compreendo e aceito cada uma delas. São valiosas para o corpo e a alma. Siga firme e forte ano seu propósito de cura. Ela já é sua!", postou a também apresentadora Ana Furtado.
"Pausas são valiosas", respondeu Angélica.
"Tenha fé minha querida", também escreveu o ator Ary Fontoura.