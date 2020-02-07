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Falta de respeito

'BBB 20': Hadson chama Pyong de 'bicha' durante briga e gera climão

Ex-jogador se sentiu atacado por Pyong, que questionou a forma como ele e outros brothers estavam tratando o Daniel, da Casa de Vidro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 09:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 09:14
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de fazer um desabafo com Guilherme e Bianca Andrade, a Boca RosaHadson decidiu se juntar a Lucas e Felipe para questionar Daniel, o novo participante do "BBB 20" que veio da Casa de Vidro. 
Ele e Daniel começaram a discutir sobre a polêmica envolvendo a decisão de Marcela, de contar para as sisters sobre o "plano de sedução" dos homens da casa, e eles acabaram rebatendo um à acusação do outro. 

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Pyong estava na cozinha da Xepa e se incomodou com a forma como Daniel estava sendo tratado. Em seguida, Hadson decidiu soltar: "Por que esse cara está se intrometendo? O que esse bicha está falando?". 

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