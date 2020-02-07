'BBB 20': Hadson chama Pyong de 'bicha' durante briga e gera climão

Depois de fazer um desabafo com Guilherme e Bianca Andrade, a Boca Rosa, Hadson decidiu se juntar a Lucas e Felipe para questionar Daniel, o novo participante do "BBB 20" que veio da Casa de Vidro.
Ele e Daniel começaram a discutir sobre a polêmica envolvendo a decisão de Marcela, de contar para as sisters sobre o "plano de sedução" dos homens da casa, e eles acabaram rebatendo um à acusação do outro.
Pyong estava na cozinha da Xepa e se incomodou com a forma como Daniel estava sendo tratado. Em seguida, Hadson decidiu soltar: "Por que esse cara está se intrometendo? O que esse bicha está falando?".