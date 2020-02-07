'BBB 20': Gabi e Guilherme vencem prova do líder após mais de 4h

A madrugada desta sexta (7) foi longa para os confinados do "BBB 20". Eles ficaram mais de quatro horas lutando pela disputa da liderança desta semana, que acabou ficando na mão de Guilherme e Gabi, que é inclusive o novo casal da casa mais vigiada do Brasil.
Thelma e Rafa Kalimann foram as primeiras eliminadas. Em seguida, Marcela e a capixaba Gizelly saíram, seguidas por Babu e Victor Hugo, Pyong e Manu e Mari e Flayslane.
A cantora e o modelo ficaram disputado a prova com Bianca, a Boca Rosa, e Ivy, mas elas acabaram não conseguindo finalizar a prova no tempo determinado.
Guilherme, agora, é o primeiro da casa a vencer a prova do líder duas vezes consecutivas. No entanto, a dupla vai decidir qual dos dois ficará com a liderança e o outro participante levará R$ 10 mil em dinheiro mais R$ 10 mil em compras em loja.