'BBB 20': Gabi e Guilherme vencem prova do líder após mais de 4h

A cantora e o modelo ficaram disputado a prova com Bianca, a Boca Rosa, e Ivy, mas elas acabaram não conseguindo finalizar a prova no tempo determinado.

Guilherme, agora, é o primeiro da casa a vencer a prova do líder duas vezes consecutivas. No entanto, a dupla vai decidir qual dos dois ficará com a liderança e o outro participante levará R$ 10 mil em dinheiro mais R$ 10 mil em compras em loja.