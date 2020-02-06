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Contra o Prior

Capixaba Gizelly e Flayslane armam barraco no 'BBB 20': 'Ridículo'

Felipe discutiu com a sister capixaba, Gizelly, e em seguida ouviu de Flayslane do lado de fora da casa do 'BBB 20'

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 09:24
"BBB 20": o brother Felipe Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Os nervos já estão à flor da pele dentro do "BBB 20" e vários participantes já estão trocando farpas e discutindo dentre os cômodos da casa mais vigiada do Brasil. 
Com a chegada de Ivy e Daniel direto da Casa de Vidro, os confinados acabaram tendo contato com mais informações sobre o mundo do lado de fora e se irritaram com o time masculino de forma geral. 

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Na área externa da casa, Flayslane e a sister capixaba, Gizelly, acabaram armando o maior barraco contra o brother Felipe. "Você acha que ganha com esse mau caráter? O povo está com nojo de vocês. Tenho pena de gente como você, ridículo, Veio aqui pra dar showzinho pros outros. A gente tá aqui de boa tentando falar com você, te dar uma chance pra pensar, refletir sobre as coisas machistas que você fez, mas não, você prefere fingir que nada aconteceu", começou Flayslane. 
Em seguida ele, que já tinha discutido com a capixaba momentos antes de conversar com Flayslane, rebateu: "Então me coloca no paredão, me coloca, se eu tiver que sair, eu saio. Mas vocês ainda vão me pedir desculpas. Eu vejo verdade em você, acho você uma menina pura, mas você ainda vai entender o que eu estou falando".

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