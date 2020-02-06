Capixaba Gizelly e Flayslane armam barraco no 'BBB 20': 'Ridículo'

Em seguida ele, que já tinha discutido com a capixaba momentos antes de conversar com Flayslane, rebateu: "Então me coloca no paredão, me coloca, se eu tiver que sair, eu saio. Mas vocês ainda vão me pedir desculpas. Eu vejo verdade em você, acho você uma menina pura, mas você ainda vai entender o que eu estou falando".