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Petrix reflete eliminação do 'BBB 20': 'Melhor para mim'

'A ira das pessoas estava muito forte', disse Renata, que teve contato com o público na Casa de Vidro

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 09:18
O ginasta Petrix Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @realitynews2020
Segundo eliminado do BBB 20Petrix esteve na manhã desta quarta-feira (5) no programa Mais Você (Globo), após sair da casa com mais de 80% dos votos do público.  Para ele, a eliminação foi certeira. 
"Realmente, o melhor para mim foi sair", afirmou. "Acho que se eu afetei uma pessoa, eu errei. Se afetei mil, eu errei".
O ginasta, no entanto, relembrou que foi conversar com Bianca sobre o caso da festa, e achou que as mulheres da casa "não se sentiram assim".

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Petrix esteve no programa ao lado de Caon e Renata, que estavam na Casa de Vidro mas não conseguiram entrar no reality. Os dois afirmaram que, assim como Ivy e Daniel, também teriam levado as informações que receberam do público para dentro da casa. 
"A ira das pessoas estava muito forte", disse Renata.

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