Petrix reflete eliminação do 'BBB 20': 'Melhor para mim'

"Realmente, o melhor para mim foi sair", afirmou. "Acho que se eu afetei uma pessoa, eu errei. Se afetei mil, eu errei".
O ginasta, no entanto, relembrou que foi conversar com Bianca sobre o caso da festa, e achou que as mulheres da casa "não se sentiram assim".
Petrix esteve no programa ao lado de Caon e Renata, que estavam na Casa de Vidro mas não conseguiram entrar no reality. Os dois afirmaram que, assim como Ivy e Daniel, também teriam levado as informações que receberam do público para dentro da casa.
"A ira das pessoas estava muito forte", disse Renata.