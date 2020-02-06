'Eu ia pedir para sair'' diz Manu Gavassi em raio-x do 'BBB 20'

Manu Gavassi chorou após saber que Hadson não havia sido eliminado Crédito: Rede Globo/ Reprodução

A noite de terça-feira (4) foi de forte emoções na casa do "BBB 20", principalmente para Manu Gavassi. A participante do reality revelou em seu raio-x, nesta quarta (5), que quase pediu para sair do programa após o paredão que eliminou Petrix com 80,27% dos votos.

"Eu soquei a campainha do confessionário porque eu ia pedir para sair indignada do Hadson ter ficado. Foi exatamente essa minha indignação, pensei: 'Eu devo estar muito louca mesmo e se isso está sendo bem visto lá fora, eu quero sair daqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui, completamente perdida", afirmou Gavassi em seu depoimento.

Mas a chegada dos novos participantes da Casa de Vidro, Daniel e Ivy, mudou o destino da cantora no reality show. Daniel contou para as meninas da casa que o público estava do lado delas em relação ao polêmico plano dos homens (que desejavam seduzir as participantes comprometidas para queimá-las em rede nacional).

Já Ivy falou sobre a sua experiência ao receber o público dentro do confinamento de vidro. Com cartazes, as pessoas tentavam transmitir informações do que acontecia na casa para os quatro novos participantes. "Todo mundo falava: 'Tira o Petrix e depois o Hadson'. Então primeiro ele, que manda tudo", contou Gavassi para Bianca, a Boca Rosa.

No final do seu depoimento no raio-x, a participante afirmou estar mais tranquila e estabilizada. "Agora, depois do choque de todas nós, estamos muito confiantes e eu estou muito feliz de ter seguido a minha intuição", afirmou a cantora.

Manu Gavassi também soube por Daniel que seu pretendente, Igor Carvalho, aceitou seu pedido de namoro feito em rede nacional logo no primeiro dia de confinamento.

ENTENDA A POLÊMICA

Tudo começou quando Hadson disse para Marcela e Gizelly que os brothers teriam um plano de sedução para Mari, o que seria um "teste de infidelidade", já que a sister tem um namorado fora da casa. O brother disse que os homens da casa estavam usando Lucas "para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora."

Antes disso, Hadson, Lucas, Petrix, Guilherme, Felipe e o já eliminado Chumbo haviam conversado entre si sobre como fazer com que as mulheres "queimassem" sua imagem para os espectadores, focando inicialmente em Mari.