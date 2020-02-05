Capixaba Caon é eliminado e fica de fora do 'BBB 20': 'Muito obrigado'

"BBB 20": o brother capixaba Daniel Caon Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial

O público votou e os participantes que estavam confinados na Casa de Vidro, em shopping do Rio de Janeiro, já tomaram novo rumo desde o fim da noite desta terça-feira (4).

Daniel e Ivy foram os escolhidos para entrarem, definitivamente, no "BBB 20". Renata e o capixaba Caon ficaram de fora.

Na hora em que Tiago Leifert anunciou as escolhas do público, os dois eliminados não demonstraram qualquer tipo de insatisfação e até receberam um incentivo do apresentador, que encorajou a dupla a se inscrever para a próxima edição do reality da Globo.

Em seu perfil do Instagram, Caon escreveu: "Muito obrigado a todos que dedicaram um pouco do seu tempo torcendo e votando em mim! Não foi dessa vez que vocês puderam me conhecer, mas não faltarão oportunidades! Boa sorte aos meus colegas de Casa de Vidro lá no BBB! Um beijo no coração de todos vocês! Beijos, Caon".