'BBB 20': Ivy e Daniel são escolhidos pelo público na casa de vidro

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#BBB20 ?| Depois da eliminação do Petrix, Daniel e Ivy entraram na casa. Os dois disputaram a preferência do público após serem confinados na Casa de Vidro em um shopping do Rio de Janeiro. Gizelly viu a dupla chegando e avisou a galera: "Chegou gente, chegou gente! Os novos integrantes foram recebidos pelos confinados com muitos abraços e gritos. #RedeBBB