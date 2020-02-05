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'BBB 20': Ivy e Daniel são escolhidos pelo público na casa de vidro

Participantes deixam nesta terça-feira (4) a Casa de Vidro

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 08:50
"BBB 20": Daniel e Ivy são escolhidos na casa de vidro Crédito: Reprodução/Instagram @bbb
Na noite desta terça-feira (4), a casa do Big Brother Brasil 20 ganhou dois novos integrantes: o ator e modelo gaúcho Daniel, 22, e a modelo mineira Ivy, 27. Participantes da Casa de Vidro, montada em um shopping do Rio desde sábado (1º), eles ganharam a disputa contra a professora de educação física Renata, e o cantor Caon. 
Ivy teve 61,45% dos votos, contra 38,55% da educadora. Já Daniel teve 58,83% ante de 41,17% de Caon. Quando comemorava com o público, Daniel disse: "Machistas não". 
A modelo mineira disse que já ficou com um sertanejo famoso e que odeia academia. Ela se considera uma pessoa muito alegre, festeira, intensa e muito sincera.

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"Falo tudo o que eu penso. Isso é péssimo. Sou muito faladeira. Devia ser menos. Minha mãe sempre fala: 'cuidado com a boca'. Foi um dos conselhos dela. Mas quando vi, já foi, já falei. E também sou muito comilona. Se eu ficar sem comer, fico estressada", afirmou
Já Daniel tem um irmão gêmeo idêntico e é de uma família tradicional de Selbach, no interior do Rio Grande do Sul. Aos 16 anos, ele se mudou para o Rio. Depois disso, ele já morou em vários lugares. 
"Sou e sempre vou ser do mundo, ele é minha casa. Minha família são reencontros de almas que esbarro pelo caminho." Daniel contou que nunca namorou.

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