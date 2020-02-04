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Eliminaria o Pyong

'Preferia o Hadson aqui', diz Bianca Andrade, a Boca Rosa, no 'BBB 20'

Influenciadora e empresária, Bianca Andrade avaliou conduta de Pyong no 'BBB 20' e disse que prefere que Hadson fique na casa

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 09:18
"BBB 20": a sister Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: TV Globo/Reprodução
Durante a madrugada desta terça (4), Bianca Andrade, a Boca Rosa, conversou com Guilherme no quarto do líder do "BBB 20". No bate-papo, os confinados falaram sobre o jogo e os últimos movimentos da casa mais vigiada do Brasil. 
"Eu Bianca, olhando de fora, tiraria o Pyong, ele está sempre sorrindo. Gosto dele, adoro, brinco, mas gosto de gente que passa por problema e sente", começou Bianca. 
"Ele tenta ser bom com todos, mas eu não vejo ele próximo de ninguém", avaliou Guilherme, que em seguida completou: "Vejo ele sozinho em vários momentos, tentando se encontrar com a galera, mas no fim das contas é uma incógnita".

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"Eu como público preferia ver o Hadson aqui, ver como ele vai evoluir se ficar. Se ele ficar, é página virada, mais uma chance, como eu fiquei. Seria muito interessante ver como ele ia reagir daqui para frente. Isso é um jogo de interações, o Pyong não tem interação nenhuma", finalizou Bianca. 

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