'Preferia o Hadson aqui', diz Bianca Andrade, a Boca Rosa, no 'BBB 20'

Durante a madrugada desta terça (4), Bianca Andrade, a Boca Rosa, conversou com Guilherme no quarto do líder do "BBB 20". No bate-papo, os confinados falaram sobre o jogo e os últimos movimentos da casa mais vigiada do Brasil.
"Eu Bianca, olhando de fora, tiraria o Pyong, ele está sempre sorrindo. Gosto dele, adoro, brinco, mas gosto de gente que passa por problema e sente", começou Bianca.
"Ele tenta ser bom com todos, mas eu não vejo ele próximo de ninguém", avaliou Guilherme, que em seguida completou: "Vejo ele sozinho em vários momentos, tentando se encontrar com a galera, mas no fim das contas é uma incógnita".
"Eu como público preferia ver o Hadson aqui, ver como ele vai evoluir se ficar. Se ele ficar, é página virada, mais uma chance, como eu fiquei. Seria muito interessante ver como ele ia reagir daqui para frente. Isso é um jogo de interações, o Pyong não tem interação nenhuma", finalizou Bianca.