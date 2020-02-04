Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só polêmica

Mulheres se unem após 'plano de sedução' dos homens no 'BBB 20'

Boca Rosa questiona veracidade do plano e é criticada por internautas
Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 08:52

"BBB 20": mulheres se unem ao descobrir 'plano de sedução' dos homens Crédito: TV Globo/Reprodução
O plano dos brothers do BBB 20 não durou muito tempo. As sisters descobriram que os homens da casa estavam tentando encontrar meios de fazer com que elas dissessem algo que as comprometessem no reality, e foram tirar satisfação na madrugada desta segunda-feira (2).
A briga começou no quarto, quando Gizelly e Marcela contaram para Mari o jogo dos brothers, revelando o suposto plano de sedução para com ela, que caiu no chorou ao saber. Após a última eliminação, as duas ouviram Hadson dizer que estavam usando Lucas "para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora". 
O plano então foi exposto para todas as sisters da casa, mas Hadson negou: "O único plano que existiu entre nós é que a família JJ não votava em JJ. Isso eu assumo e garanto [...] Você está deduzindo coisa errada", disse em frente a todos. "Vamos raciocinar. Me acusem do que quiser, do que eu tenha falado, não do que vocês acham que eu falei. Vamos ser coerentes".
Mais tarde, Bianca, também conhecida por Boca Rosa, questionou as meninas, dizendo que não acreditava que Hadson havia falado tais coisas. "Bia, acorda. O Hadson é o vilão dessa edição", alertou Manu Gavassi. "Não amiga, não adianta, ninguém vai me manipular não", respondeu Bianca.
A influenciadora chegou a perguntar a Hadson sobre se ele era sincero com ela e com Mari, e recebeu um "sim" como resposta. Flayslane, então, questionou "qual o plano para Mari", e Hadson afirmou que seu problema com ela havia sido pelo Castigo do Monstro que ela o deu.

Por ter desacreditado nas colegas da casa, Bianca acabou sendo criticada nas redes sociais e a hashtag "Fora Boca Rosa" subiu no Twitter em poucos minutos, permanecendo como o terceiro assunto mais comentado na manhã desta segunda-feira.
Quem acompanhou o caso foi a cantora Luisa Sonza. Durante a madrugada, ela usou seu Twitter para alertar: "Nunca caiam em conversa de macho! Sempre mulheres juntas. Ai que momento, Brasil". Depois, ela repetiu uma frase dita por Manu Gavassi no reality: "Vamos destruí-los".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados