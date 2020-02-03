'BBB 20': Hadson chora e diz: 'Tenho uma pessoa lá fora grávida de mim'

"Elas têm um bloqueio muito grande comigo porque acham que eu sou machista, ignorante, arrogante. Não posso fazer nada. Agora fazer acusações contra a minha pessoa sem eu ter feito, isso dói pra (xingamento). Não consigo nem ficar com raiva delas porque para mim elas são doidas. Fui criado por três mulheres, minha avó, minha mãe e minha mãe preta. Aquela cidadã (Rafa) falou que sou machista. Isso é me julgar. Tenho uma pessoa lá fora, ela está grávida de mim. Eu não precisava falar isso", disse, desabando em choro.