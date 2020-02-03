Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ficou chateado

'BBB 20': Hadson chora e diz: 'Tenho uma pessoa lá fora grávida de mim'

Brother ficou chateado por ser chamado de machista, acabou se desestabilizando emocionalmente e soltou que será pai novamente

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 09:43
"BBB 20": o brother Hadson Crédito: TV Globo/Reprodução
A madrugada desta segunda (3) foi de revelações para os brothers confinados. Agora, Hadson Nery, do "BBB 20", disse que tem uma pessoa fora da casa mais vigiada do Brasil que está esperando um filho dele. 
A revelação veio horas depois de ter sido colocado contra a parede pelas mulheres da casa. Ele foi acusado de um plano que usaria Lucas para desestabilizar o namoro de Mari com Jonas Sulzbach. O ex-jogador negou tudo e revelou que será pai novamente. 

Veja Também

Claudia Raia choca fãs ao surgir nua em foto: "Eu e meu amor"

Mãe de Gugu fala de herança e Rose Miriam: "Nunca teve nada com ele"

"BBB 20": Globo confirma Petrix no paredão com Pyong Lee e mais dois

"Elas têm um bloqueio muito grande comigo porque acham que eu sou machista, ignorante, arrogante. Não posso fazer nada. Agora fazer acusações contra a minha pessoa sem eu ter feito, isso dói pra (xingamento). Não consigo nem ficar com raiva delas porque para mim elas são doidas. Fui criado por três mulheres, minha avó, minha mãe e minha mãe preta. Aquela cidadã (Rafa) falou que sou machista. Isso é me julgar. Tenho uma pessoa lá fora, ela está grávida de mim. Eu não precisava falar isso", disse, desabando em choro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados