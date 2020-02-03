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Capa de revista

Claudia Raia choca fãs ao surgir nua em foto: 'Eu e meu amor'

Atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, estamparam capa de revista portuguesa com foto para lá de sensual

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 09:24
A atriz Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello separaram o fim do domingo (2) para causar na web. A atriz da Globo postou foto em que surge nua apenas tampando as partes íntimas com as mãos. O casal foi capa da revista GQ Porrugal. 
"Eu e o meu amor, Jarbas, somos capa da GQ Portugal. Amei o resultado!", legendou a bonita, que chamou a atenção dos fãs pelo shape superdefinido. 

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"Lindos", comentou Ale de Souza, maquiador da atriz, no post feito no Instagram. "Merece muito", disse outra fã, enquanto um seguidor comentou: "Escandalosamente maravilhosa". 

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