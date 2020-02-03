Claudia Raia choca fãs ao surgir nua em foto: 'Eu e meu amor'

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello separaram o fim do domingo (2) para causar na web. A atriz da Globo postou foto em que surge nua apenas tampando as partes íntimas com as mãos. O casal foi capa da revista GQ Porrugal.
"Eu e o meu amor, Jarbas, somos capa da GQ Portugal. Amei o resultado!", legendou a bonita, que chamou a atenção dos fãs pelo shape superdefinido.
"Lindos", comentou Ale de Souza, maquiador da atriz, no post feito no Instagram. "Merece muito", disse outra fã, enquanto um seguidor comentou: "Escandalosamente maravilhosa".