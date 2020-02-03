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Briga judicial

Mãe de Gugu fala de herança e Rose Miriam: 'Nunca teve nada com ele'

Maria do Céu disse que nunca vai perdoar Rose Miriam pelo que ela está fazendo; herança de Gugu é estimada em quase R$ 1 bilhão

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 09:07
Maria do Céu, de 90 anos, chegando ao velório de Gugu Liberato, seu filho, de cadeira de rodas Crédito: Reprodução/Instagram @contaaiwanda
A mãe de Gugu LiberatoMaria do Céu, de 90 anos, deu uma entrevista reveladora ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (2). 
Ela contou detalhes sobre a disputa judicial pela herança de Gugu, estimada em bens que se aproximam do R$ 1 bilhão. 
Pelo testamento, o apresentador deixou 75% para os filhos e o restante ficou para os sobrinhos. Ainda de acordo com o documento, Aparecida Liberato ficou responsável pela divisão de bens. 
Nas últimas semanas, advogados de Rose Miriam entraram na Justiça solicitando metade de tudo o que era de Gugu. 

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Durante a entrevista, a mãe de Gugu disse que os dois nunca tiveram uma união estável: "Ela nunca teve nada com ele, nunca tivera, viviam completamente separados. Eu afirmo, eu juro, eu falo porque eu sei", disse ela. "Tudo o que ela pedia, ele dava. Ela tem uma bela de uma casa, tinha dinheiro para ela fazer o que ela queria". 

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