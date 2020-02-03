Mãe de Gugu fala de herança e Rose Miriam: 'Nunca teve nada com ele'

Pelo testamento, o apresentador deixou 75% para os filhos e o restante ficou para os sobrinhos. Ainda de acordo com o documento, Aparecida Liberato ficou responsável pela divisão de bens.

Durante a entrevista, a mãe de Gugu disse que os dois nunca tiveram uma união estável: "Ela nunca teve nada com ele, nunca tivera, viviam completamente separados. Eu afirmo, eu juro, eu falo porque eu sei", disse ela. "Tudo o que ela pedia, ele dava. Ela tem uma bela de uma casa, tinha dinheiro para ela fazer o que ela queria".