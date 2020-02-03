Mãe de Gugu fala de herança e Rose Miriam: 'Nunca teve nada com ele'

A mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, de 90 anos, deu uma entrevista reveladora ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (2).
Ela contou detalhes sobre a disputa judicial pela herança de Gugu, estimada em bens que se aproximam do R$ 1 bilhão.
Pelo testamento, o apresentador deixou 75% para os filhos e o restante ficou para os sobrinhos. Ainda de acordo com o documento, Aparecida Liberato ficou responsável pela divisão de bens.
Nas últimas semanas, advogados de Rose Miriam entraram na Justiça solicitando metade de tudo o que era de Gugu.
Durante a entrevista, a mãe de Gugu disse que os dois nunca tiveram uma união estável: "Ela nunca teve nada com ele, nunca tivera, viviam completamente separados. Eu afirmo, eu juro, eu falo porque eu sei", disse ela. "Tudo o que ela pedia, ele dava. Ela tem uma bela de uma casa, tinha dinheiro para ela fazer o que ela queria".