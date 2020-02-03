'BBB 20': Globo confirma Petrix no paredão com Pyong Lee e mais dois

"BBB 20": Petrix Barbosa e Pyong Lee Crédito: Divulgação/Globo

Após muita polêmica, a Globo decidiu que Petrix Barbosa não vai participar da prova que poderia livrá-lo do paredão. A decisão foi anunciada na noite deste domingo (2) depois de os internautas reclamarem que o ginasta teria empurrado Pyong Lee na corrida para atender o Big Fone.

Na abertura do programa deste domingo, Tiago Leifert mostrou imagens de diferentes ângulo do encontro entre Petrix e Pyong Lee. No final, o apresentador disse que não tinha como concluir nada, a não ser que os dois participantes foram imprudentes e que Petrix não empurrou o hipnólogo.

Com a decisão, quatro participantes vão para o paredão da próxima terça-feira (4). Já estão Petrix e Pyong Lee, que trocaram indicações entre si, ainda falta o indicado pelo líder Guilherme, e o pela casa. Os nomes dos dois últimos serão anunciados nesta noite.

Após indicar o hipnólogo, Petrix conversou com Pyong Lee e pediu que o participante não o levasse "a mal". "O seu já está resolvido, não tem o que fazer. O meu também já está resolvido, não tem o que fazer. A gente não tem controle de nada aqui. Não dá nem para escolher quem vai comigo. A única ameaça que eu tinha era eu ir com você. Aconteceu. Eu não fiquei feliz", continuou o ginasta.

Na internet, público pede que o momento do empurrão seja revisto e providências sejam tomadas. Os internautas acusam a emissora de "passar pano" (livrar de uma acusação) para Petrix, desde que o participante foi acusado de assédio sexual em episódios envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Flayslane.

Até o apresentador Celso Portiolli entrou na onda e compartilhou sua opinião: "Pelo vídeo do twitter, de longe parece q o rapaz empurrou o pyong, olhando de perto, parece que tá longe".