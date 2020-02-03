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Sem bate e volta

'BBB 20': Globo confirma Petrix no paredão com Pyong Lee e mais dois

Quatro participantes disputam a permanência na casa na próxima terça

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 08:46
"BBB 20": Petrix Barbosa e Pyong Lee Crédito: Divulgação/Globo
Após muita polêmica, a Globo decidiu que Petrix Barbosa não vai participar da prova que poderia livrá-lo do paredão. A decisão foi anunciada na noite deste domingo (2) depois de os internautas reclamarem que o ginasta teria empurrado Pyong Lee na corrida para atender o Big Fone.
Na abertura do programa deste domingo, Tiago Leifert mostrou imagens de diferentes ângulo do encontro entre Petrix e Pyong Lee. No final, o apresentador disse que não tinha como concluir nada, a não ser que os dois participantes foram imprudentes e que Petrix não empurrou o hipnólogo.
Com a decisão, quatro participantes vão para o paredão da próxima terça-feira (4). Já estão Petrix e Pyong Lee, que trocaram indicações entre si, ainda falta o indicado pelo líder Guilherme, e o pela casa. Os nomes dos dois últimos serão anunciados nesta noite.
Após indicar o hipnólogo, Petrix conversou com Pyong Lee e pediu que o participante não o levasse "a mal". "O seu já está resolvido, não tem o que fazer. O meu também já está resolvido, não tem o que fazer. A gente não tem controle de nada aqui. Não dá nem para escolher quem vai comigo. A única ameaça que eu tinha era eu ir com você. Aconteceu. Eu não fiquei feliz", continuou o ginasta. 
Na internet, público pede que o momento do empurrão seja revisto e providências sejam tomadas. Os internautas acusam a emissora de "passar pano" (livrar de uma acusação) para Petrix, desde que o participante foi acusado de assédio sexual em episódios envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Flayslane. 

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Até o apresentador Celso Portiolli entrou na onda e compartilhou sua opinião: "Pelo vídeo do twitter, de longe parece q o rapaz empurrou o pyong, olhando de perto, parece que tá longe". 
O empurrão está sendo comparado a outros episódios de agressão no programa, que levaram à expulsão dos participantes envolvidos. Foi o caso de Hariany, que foi obrigada a deixar o programa um dia antes da final após empurrar Paula no BBB 19, e Ana Paula Renault, que foi desclassificada do BBB 16 por bater em Renan.

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