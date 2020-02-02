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1º eliminado

Lucas Chumbo diz que sofreu com falta de sexo na casa do BBB

'Queria achar alguém para dar match, ter um relacionamento, porque gosto disso, de ter alguém', disse o ex-brother

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 18:59
"BBB 20": Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado da edição Crédito: Victor Pollak/Globo
Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 20 e, apesar de ter vivido intensamente os momentos que passou dentro da casa, esperava ter tido mais experiências no amor. O surfista contou ao site GShow que sofreu com falta de sexo durante o confinamento e esperava encontrar um par romântico.
"Queria achar alguém para dar match, ter um relacionamento, porque gosto disso, de ter alguém. Sofri com abstinência sexual, sim (risos). Já estava querendo muito, tanto que na festa atirei para alguns lados", disse. 
Apesar das investidas sem sucesso, principalmente nas sisters Gabi e Gizelly, a situação aqui fora agora é outra. Chumbo assumiu que não foi só o número de seguidores nas redes sociais que aumentou, mas também o de cantadas.

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Mesmo assim, o atleta, que afirmou não usar o Tinder, apesar de tê-lo baixado no celular, prefere focar em outro aspecto da vida agora que está de volta ao mundo real. 
"Ainda não entrei muito nesse mundo da internet. Quero voltar para o meu universo do surfe, focar na minha vida de atleta, treinar, porque é disso que estou precisando agora. Vejo que foi muito boa essa vivência na casa, só que senti falta do que eu vivo aqui fora."
Depois de quatro namoros, o mais longo de dois anos e o mais curto de um mês, Chumbo garante: "Me entrego quando estou em um relacionamento, amo mesmo, fico apegado." O surfista já foi genro de Wolf Maya, quando se envolveu com a relações públicas Manu Maya, filha do diretor. Hoje, eles são melhores amigos. "A Manu foi uma pessoa incrível na minha vida, que provocou muitas mudanças em mim. Sou grato. Temos uma afinidade muito grande até hoje" 
A intensidade, comprovada durante o tempo em que viveu na casa do BBB, é transportada para a vida pessoal e Chumbo diz que, bem como no trabalho, como surfista especialista em ondas gigantes, também radicaliza no privado. "Vivo intensamente quando estou namorando, e quando estou solteiro vivo também (risos)."

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