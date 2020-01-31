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Polêmica

Petrix Barbosa será investigado por assédio no BBB 20

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá abriu inquérito para apurar a conduta do atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 20:50

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 20:50

BBB 20: Petrix Barbosa esfrega as partes íntimas na cabeça de Flayslane Crédito: Reprodução/TV Globo
A postura de Petrix dentro do "Big Brother Brasil 20" incomodou muita gente nas redes sociais. O comportamento do atleta de "sarrar" as partes íntimas nas colegas de confinamento rendeu a abertura de uma investigação fora da casa.
"De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos", diz a nota enviada pela Polícia Civil.
Nas redes sociais, não faltaram postagens apontando os atos de Petrix durante o programa. Uma delas foi do ginasta esfregando as partes íntimas na cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão da sala durante uma festa.

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Outra ocasião foi quando Petrix estralou as costas de Bianca Andrade (Boca Rosa) e um de seus dedos esbarrou nos seios da influencer, o que gerou acusações nas redes sociais. A influencer foi consultada pela produção e disse que não se sentiu assediada.
Num terceiro momento, após a eliminação de Lucas Chumbo, um abraço de Petrix com Bianca também foi considerado assédio pelos internautas e rendeu uma advertência de Tiago Leifert ao participante. Logo em seguida, o paulista se desculpou com as colegas de confinamento pelo comportamento que teria soado como inapropriado.

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