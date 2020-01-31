Petrix Barbosa será investigado por assédio no BBB 20

BBB 20: Petrix Barbosa esfrega as partes íntimas na cabeça de Flayslane Crédito: Reprodução/TV Globo

A postura de Petrix dentro do "Big Brother Brasil 20" incomodou muita gente nas redes sociais. O comportamento do atleta de "sarrar" as partes íntimas nas colegas de confinamento rendeu a abertura de uma investigação fora da casa.

"De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos", diz a nota enviada pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, não faltaram postagens apontando os atos de Petrix durante o programa. Uma delas foi do ginasta esfregando as partes íntimas na cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão da sala durante uma festa.

Petrix já tocou nos peitos da Bianca

Petrix já sarrou na Bianca na frente das meninas

Fica agarrando as meninas na festa

E agora sarrou em cima da Flayslane



E a produção jura que não é assédio???

#BBB20 pic.twitter.com/WzMnLW8lkq — Carminha Sincera ? (@RainhaCarminha) January 30, 2020

Outra ocasião foi quando Petrix estralou as costas de Bianca Andrade (Boca Rosa) e um de seus dedos esbarrou nos seios da influencer, o que gerou acusações nas redes sociais. A influencer foi consultada pela produção e disse que não se sentiu assediada.

Num terceiro momento, após a eliminação de Lucas Chumbo, um abraço de Petrix com Bianca também foi considerado assédio pelos internautas e rendeu uma advertência de Tiago Leifert ao participante. Logo em seguida, o paulista se desculpou com as colegas de confinamento pelo comportamento que teria soado como inapropriado.