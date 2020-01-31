Pai diz que foto de Felipe do BBB 20 fazendo sexo oral em homem é fake

Fotos que supostamente mostram Felipe Prior fazendo sexo oral em um rapaz começaram a circular na web na manhã desta quinta (30). As imagens seriam dos jogos universitários de arquitetura de 2013 e estavam postadas em um álbum do perfil do Facebook do brother, que horas depois de os cliques viralizarem acabou saindo do ar.
Ao Uol, Edmir Prior, pai de Felipe, diz que o material é falso.
"Ele é heterossexual, disso eu tenho 100% de certeza. Até porque, aqui em casa, não temos preconceito com nada. Ele é hétero e sempre gostou de festas, mas é pura montagem"
"É montagem pura. Não tem fundamento nenhum. Se existe essa imagem e estão publicando, provavelmente é pura montagem para prejudicar (o Felipe), fazer qualquer coisa em cima disso. A chance é zero de isso ter acontecido", disse, à reportagem do Uol.
Até ter sido procurado pelo portal de notícias, o senhor não sabia das fotos e, por isso, nem as tinha visto ainda. "O máximo que eu vejo é o programa. Mas conheço o filho que eu tenho. Não tenho porque me exaltar com o que publicam. Eu sei que tudo o que estão montando ou fazendo em cima disso é fake news", finalizou.