'BBB 20': namorada de Petrix quebra silêncio sobre polêmica de assédio

Joline Heitmann, a namorada de Petrix Barbosa, participante do BBB 20, falou pela primeira vez sobre a onda de acusações do namorado de assédio dentro do reality da Globo.
Recentemente, durante festa do programa, o ginasta teve uma atitude com Bianca Andrade, a Boca Rosa, que chamou a atenção da web e foi considerada assédio. A produção do BBB conversou com a influenciadora e empresária e ela negou que Petrix havia agido com desrespeito.
No entanto, Petrix também tem falado sobre estratégia de "queimar" as participantes comprometidas da casa mais vigiada do Brasil para conseguir chegar ao fim do jogo. Ele acabou sendo defendido pela namorada alemã.
"Okay, sinto que devo dizer algo agora sobre o que está acontecendo nas mídias sociais. Muitos jornalistas me pediram para dizer algo, então eu faço isso aqui agora. Eu vi todas as suas mensagens, l todas elas. Sei tudo sobre o que está acontecendo no Big Brother. Agradeço muito a todos por me enviar uma mensagem de texto e tento me ajudar a entender as coisas em português. Eu aprecio esse tipo de ajuda", escreveu ela, com a ajuda do Google Tradutor.
"Mas Petrix é meu namorado. Eu o amo e já o conheço muito bem. Posso dizer a vocês que isso, do que ele é acusado, não é verdade. Também as notícias de Diego Hypólito que ele teria me atingido, NÃO são verdadeiras. Ele é uma pessoa super boa e nunca abusaria de alguém. Ele é uma pessoa adorável com o coração aberto, alguém que é próximo das pessoas que ele gosta. É fácil entender mal isso. Mas, por favor, espere até poder vê-lo de verdade. E não nos ataque com mensagens agressivas. Mais cedo ou mais tarde você entenderá do que estou falando. Eu sempre vou ficar atrás dele e apoiá-lo o melhor que puder como sua namorada. Espero que todos tenham um bom dia", continuou.