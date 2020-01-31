'BBB 20': namorada de Petrix quebra silêncio sobre polêmica de assédio

"Okay, sinto que devo dizer algo agora sobre o que está acontecendo nas mídias sociais. Muitos jornalistas me pediram para dizer algo, então eu faço isso aqui agora. Eu vi todas as suas mensagens, l todas elas. Sei tudo sobre o que está acontecendo no Big Brother. Agradeço muito a todos por me enviar uma mensagem de texto e tento me ajudar a entender as coisas em português. Eu aprecio esse tipo de ajuda", escreveu ela, com a ajuda do Google Tradutor.

"Mas Petrix é meu namorado. Eu o amo e já o conheço muito bem. Posso dizer a vocês que isso, do que ele é acusado, não é verdade. Também as notícias de Diego Hypólito que ele teria me atingido, NÃO são verdadeiras. Ele é uma pessoa super boa e nunca abusaria de alguém. Ele é uma pessoa adorável com o coração aberto, alguém que é próximo das pessoas que ele gosta. É fácil entender mal isso. Mas, por favor, espere até poder vê-lo de verdade. E não nos ataque com mensagens agressivas. Mais cedo ou mais tarde você entenderá do que estou falando. Eu sempre vou ficar atrás dele e apoiá-lo o melhor que puder como sua namorada. Espero que todos tenham um bom dia", continuou.