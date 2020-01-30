'Você é hétero, mas não é macho', diz Marcela a Pyong no 'BBB 20'

"BBB 20": a sister Marcela Crédito: Globo/Divulgação

Os dois estavam conversando, quando Marcela falou: "Quem inventou o macho hétero? Cancela, Jesus, não deu certo." Na sequência, Pyong Lee perguntou: "Eu sou macho hétero?". Ao que ela logo respondeu: "Não, não. Você é hétero, mas não é macho. Não ser macho é um elogio, porque na nossa sociedade hoje em dia está muito prejudicada a visão do macho", afirmou a sister, aos risos. Marcela se referia a comportamentos machistas de alguns dos brothers na casa.

TESTE DE FIDELIDADE

Segundo ele, a blogueira teria esse ponto como "fraqueza". Mais tarde, em conversa sozinho com Felipe, Hadson afirmou que a estratégia era, na verdade, um "blefe". Mas eles não reveleram isso para as sisters.

"É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento (...) Não vale tudo por R$ 1,5 milhão [prêmio pela vitória]. Eu quero muito estar aqui, quero muito o prêmio. Mas vou sair daqui de cabeça erguida. Meu sucesso não depende da dor de ninguém", disse.