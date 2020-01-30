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Elogio

'Você é hétero, mas não é macho', diz Marcela a Pyong no 'BBB 20'

Médica afirmou ainda que constatação era um elogio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 09:13

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 09:13

"BBB 20": a sister Marcela Crédito: Globo/Divulgação
No Big Brother Brasil 20 nesta quarta-feira (29), Marcela disse para Pyong Lee que ele é heterossexual, mas não macho. O hipnólogo ficou assustado com a constatação da médica, mas ela disse que era um elogio. 
Os dois estavam conversando, quando Marcela falou: "Quem inventou o macho hétero? Cancela, Jesus, não deu certo." Na sequência, Pyong Lee perguntou: "Eu sou macho hétero?". Ao que ela logo respondeu: "Não, não. Você é hétero, mas não é macho. Não ser macho é um elogio, porque na nossa sociedade hoje em dia está muito prejudicada a visão do macho", afirmou a sister, aos risos. Marcela se referia a comportamentos machistas de alguns dos brothers na casa. 

TESTE DE FIDELIDADE

Também nesta quarta, Marcela ficou chocada com uma estratégia revelada por Hadson para vencer as mulheres famosas do grupo Camarote.
Em conversa com Felipe, Marcela e Gizelly, o ex-jogador de futebol disse que eles vão usar Lucas para fazer uma espécie de teste de fidelidade com as sisters casadas, especialmente, Bianca Andrade, a Boca Rosa
Segundo ele, a blogueira teria esse ponto como "fraqueza". Mais tarde, em conversa sozinho com Felipe, Hadson afirmou que a estratégia era, na verdade, um "blefe". Mas eles não reveleram isso para as sisters. 

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"É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento (...) Não vale tudo por R$ 1,5 milhão [prêmio pela vitória]. Eu quero muito estar aqui, quero muito o prêmio. Mas vou sair daqui de cabeça erguida. Meu sucesso não depende da dor de ninguém", disse.
Gizelly concordou e afirmou: "Acho que foi a pior trama de todas as edições".

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