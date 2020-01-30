Péricles e Lidiane comemoram o nascimento da primeira filha, Maria Helena

Péricles e Lidiane com a filha, Maria Helena Crédito: Publivídeo

Nasceu na manhã desta quarta-feira (29) Maria Helena, primeira filha do cantor Péricles e de sua mulher, Lidiane. A menina veio ao mundo às 11h55, no Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo, pesando 3,470 kg e medindo 50 cm. Mãe e filha passam bem.

"O mundo é das mulheres, há muito tempo venho pensando nisso. Elas é que fazem a diferença, e hoje nasceu mais uma para mandar em mim! Estou muito feliz, hoje está sendo um dia muito especial", disse o cantor.

Péricles e Lidiane se casaram em 2017. Ele já é pai de Lucas Morato, 26, fruto de outro relacionamento do músico.