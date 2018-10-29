Péricles lança música com participação de Alcione

O cantor Péricles lançou, em todas as plataformas de streaming, a música Mangueira é Vintage. A faixa, que conta com a participação da cantora Alcione, fará parte do álbum Em Sua Direção que em breve será disponibilizado na íntegra.
Péricles, que hoje é um dos intérpretes da Mangueira no carnaval carioca, com essa música, quis prestar uma homenagem à escola que tanto ama: A Mangueira é minha escola do coração, por isso, trouxe a Alcione, que é outra mangueirense, para cantar essa homenagem comigo. Não teria ninguém melhor do que ela para estar ao meu lado nesse projeto. Além de grandes amigos, nós temos muita afinidade musical e já cantamos juntos várias vezes.
Ao todo, já foram divulgadas 6 faixas do novo álbum: Até Que Durou, Logo de Manhã, Foi Inevitável, Tantas Coisas, Dona do Meu Camarim e Hoje Tem. Inclusive, todas elas estão no repertório da nova turnê, dirigida por Lázaro Ramos, que estreou com sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro e agora se prepara para desembarcar em Recife dia 10 de novembro. Ouça "Mangueira é Vintage":