Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça

Péricles lança música com participação de Alcione

Em nova canção, cantor quis homenagear a Mangueira
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:06

. Crédito: UP Assessoria/Divulgação
O cantor Péricles lançou, em todas as plataformas de streaming, a música Mangueira é Vintage. A faixa, que conta com a participação da cantora Alcione, fará parte do álbum Em Sua Direção que em breve será disponibilizado na íntegra.
Péricles, que hoje é um dos intérpretes da Mangueira no carnaval carioca, com essa música, quis prestar uma homenagem à escola que tanto ama: A Mangueira é minha escola do coração, por isso, trouxe a Alcione, que é outra mangueirense, para cantar essa homenagem comigo. Não teria ninguém melhor do que ela para estar ao meu lado nesse projeto. Além de grandes amigos, nós temos muita afinidade musical e já cantamos juntos várias vezes.
Ao todo, já foram divulgadas 6 faixas do novo álbum: Até Que Durou, Logo de Manhã, Foi Inevitável, Tantas Coisas, Dona do Meu Camarim e Hoje Tem. Inclusive, todas elas estão no repertório da nova turnê, dirigida por Lázaro Ramos, que estreou com sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro e agora se prepara para desembarcar em Recife dia 10 de novembro. Ouça "Mangueira é Vintage"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados