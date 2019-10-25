Bom Gosto lança clipe de música com Péricles gravado em Vitória

Bom Gosto e Péricles no clipe da música "Balanço por você", gravado no IlhaShows, em Vitória Crédito: Reprodução/Youtube

Vitória foi cenário para gravação do próximo DVD do grupo Bom Gosto, no último mês de setembro. E o primeiro registro deste encontro entre os cariocas com o público capixaba saiu na última semana - como mostrado na coluna Lançamentos da Semana, que sai todo domingo no Divirta-se . Com participação de Péricles, o clipe de "Balanço por Você" mostra cenas do show, que contou com mais de 3 mil pessoas no IlhaShows, e da Ilha de Vitória.

André Neguinho, percussionista do grupo, demonstrou grande satisfação com a escolha da música. "Balanço Por Você foi escrita por Gabrielzinho e apresentada para nós através de Flávio Régis, que é parceiro do compositor em outras obras. Assim que recebemos, foi uma escolha unânime. Sabíamos do potencial da música e pensamos, logo de cara, no Péricles, uma das maiores vozes deste país, sem dúvidas", conta André.

O DVD "Curtir a Vida" será lançado só no início do ano que vem. Mas até lá, o grupo prepara o lançamento de mais um single. A data é dia 13 de dezembro, mas o nome da faixa ainda não foi confirmado.