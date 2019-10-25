Bom Gosto lança clipe de música com Péricles gravado em Vitória

Vitória foi cenário para gravação do próximo DVD do grupo Bom Gosto, no último mês de setembro. E o primeiro registro deste encontro entre os cariocas com o público capixaba saiu na última semana - como mostrado na coluna Lançamentos da Semana, que sai todo domingo no Divirta-se. Com participação de Péricles, o clipe de "Balanço por Você" mostra cenas do show, que contou com mais de 3 mil pessoas no IlhaShows, e da Ilha de Vitória.
André Neguinho, percussionista do grupo, demonstrou grande satisfação com a escolha da música. "Balanço Por Você foi escrita por Gabrielzinho e apresentada para nós através de Flávio Régis, que é parceiro do compositor em outras obras. Assim que recebemos, foi uma escolha unânime. Sabíamos do potencial da música e pensamos, logo de cara, no Péricles, uma das maiores vozes deste país, sem dúvidas", conta André.
O DVD "Curtir a Vida" será lançado só no início do ano que vem. Mas até lá, o grupo prepara o lançamento de mais um single. A data é dia 13 de dezembro, mas o nome da faixa ainda não foi confirmado.
Vale lembrar que o DVD "Curtir a Vida" contou com as participações de grandes nomes como Péricles, Xande de Pilares, Turma do Pagode, É o Tchan! e o rapper L7NNON. Com cerca de 176 milhões de visualizações no YouTube, o grupo entrará em turnê para a divulgação do DVD em breve.