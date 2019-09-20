Bom Gosto recebe homenagem de crianças de creche municipal de Vitória

Grupo Bom Gosto recebe homenagem de crianças de CMEI de Vitória Crédito: Lúcia Marins

Entre os compromissos de divulgação do show de gravação do DVD, o Grupo Bom Gosto recebeu, na tarde desta sexta-feira, dia 20, uma homenagem feita pelos alunos do CMEI Yolanda Lucas da Silva, que fica em Inhanguetá, na Capital, com a música “Deixa meu cabelo”, que foi tema de um trabalho educacional desenvolvido pela escola.

“Com esta música, as crianças perceberam as suas próprias belezas, que não são as mesmas impostas pela mídia, mas uma beleza real, uma beleza viva, oportunizando diálogos e reflexões sobre padrões impostos, passando a se amarem cada vez mais, exatamente do jeitinho que são”, conta a professora do grupo que fez a homenagem Ana Luisa Abreu.

"O Grupo Bom Gosto foi convidado para estar com as crianças por serem representatividade e inspiração para a vida delas. As crianças conheceram e conversaram com pessoas de sucesso, felizes com as suas identidades, que tem orgulho da sua raça, do seu berço, da sua cultura e da sua história e que conseguiram transformar a sua própria vida e até o mundo com as suas músicas", explica a diretora do CMEI Zenaira Ramos.

CONFIRA O VÍDEO DA HOMENAGEM

GRAVAÇÃO DO DVD

O evento faz parte da programação da temporada 2019 do Verão de Booa que ainda tem na agenda o lançamento da nova turnê do Thiaguinho, dia 04 de outubro, e show do Psirico, dia 14 de novembro.