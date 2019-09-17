Bom Gosto grava DVD no ES com Péricles, É o Tchan e mais convidados

Vitória está pronta para romper a temporada 2019 do Verão de Booa e a programação da agenda começa com gravação do DVD do novo show do Grupo Bom Gosto, "Curtir a Vida". O festão está marcado para o próximo domingo (22), no Ilha Shows, na Capital. O evento reúne grandes sucessos da banda e, na Ilha, trará Turma do Pagode, Péricles, Xande de Pilares, É o Tchan, Lennon e DJ Leandro Netto como convidados, que também prometem embalar os fãs.
"Vitória tem uma parcela bem grande aqui na nossa caminhada. Por ser bem próximo do Rio de Janeiro, a gente vira e mexe está fazendo show por aí", começa Mug, vocalista da banda, explicando a apresentação que acontecerá na Capital.
Em entrevista à Gazeta, o cantor destaca que os integrantes sempre tiveram vontade de filmar no Estado por conta das paisagens, que sempre chamaram a atenção dos músicos. Mas até agora não tinham tido a oportunidade: "Essa festa, 'Curtir a Vida', roda o Brasil há um tempo já, mas a intenção do DVD é registrá-la. A gente cria um ambiente gostoso e é tudo feito para o pessoal curtir ao máximo".
Como é preparado o show de "Curtir a Vida"?
É uma festa autoral, as famosas labels, que a gente desenvolveu. 'Curtir a Vida' é a nossa festa. Fizemos no Rio, no ano passado, e aí surgiu a ideia de a gente gravar alguma edição, para fazer um DVD.
Como foi a concepção desse show?
'Curtir a Vida' começou em 2018 e a ideia surgiu em uma dessas nossas viagens, em uma conversa de camarim. Pensamos em uma festa com repertório musical vasto, tocar músicas diversas, até de outros gêneros, e aí fizemos três edições no Rio. Sentimos o clima muito bom, o pessoal recebendo tudo muito bem, e aí estamos levando para outros lugares, também. Foi uma briga escolher o repertório no início (risos) e ficou muita coisa de fora que a gente queria cantar. São 16 músicas, mais ou menos, sendo que 6 são inéditas e o restante são regravações.
Algum motivo especial para escolherem Vitória?
Vitória tem uma parcela bem grande aqui na nossa caminhada. Por ser bem próximo do Rio de Janeiro, a gente vira e mexe está fazendo show por aí. No momento que a gente conheceu o local, que foi há uns 7, 8 anos, a gente se apaixonou pelo espaço. A gente pensou: 'Nossa, aqui daria um DVD lindo, hein'. Depois desse episódio, a gente sempre voltava no Espírito Santo e pensava a mesma coisa. Agora vamos concretizar a vontade (risos). Será o quarto DVD de carreira e pensamos em sair do Rio por isso, também. Queríamos escolher alguma cidade que o nosso trabalho seja forte.
O que estão preparando de especial?
Vão ter as participações, né... Essa festa tem a característica de a gente sempre trazer convidados com a gente. E para gente ter o registro disso tudo, para sempre, escolhemos um pessoal bacana. Turma do Pagode estará lá, que é um pessoal que a gente tem muita intimidade. Péricles, o Pericão, também, assim como Xande de Pilares, que foi o artista que mais ajudou a gente no início da carreira. É o Tchan também, que são grandes amigos nossos. E, por fim, o Lennon, que é um artista novo do rap carioca, muito talentoso, que a gente quis agregar à nossa mistura musical.
E como é o repertório?
A gente vai gravar algumas coisas inéditas e fazer várias regravações. Porque, no 'Curtir a Vida', a gente faz um trabalho geral, com sucessos antigos, regravações de outros artistas... Sambas consagrados... E os nossos grandes clássicos.
Como está a expectativa para o show para os capixabas?
A expectativa é a melhor possível. Vitória é uma cidade que respira música e sempre acolheu o Bom Gosto muito bem. A gente pode falar pela gente (risos), que sempre foi muito bem recebido. Será um registro histórico, inesquecível para a gente e para o público capixaba que sempre cantou junto da gente. A gente quis retribuir.
SERVIÇO
Gravação do DVD Grupo Bom Gosto no Ilha Shows
Atrações: Bom Gosto, Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares, Lennon, DJ Leandro Netto
Onde: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)
Quando: 22 de setembro de 2019 (domingo), às 16h
Ingressos: R$ 200 (área vip, inteira, 6º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br ou nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria e Catamaran
Informações: (27) 99923-8119