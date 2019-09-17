Bom Gosto grava DVD no ES com Péricles, É o Tchan e mais convidados

Crédito: Rodrigo Kunstmann da Cruz

Vitória está pronta para romper a temporada 2019 do Verão de Booa e a programação da agenda começa com gravação do DVD do novo show do Grupo Bom Gosto, "Curtir a Vida". O festão está marcado para o próximo domingo (22), no Turma do Pagode, Péricles, Xande de Pilares, É o Tchan, Lennon e DJ Leandro Netto como convidados, que também prometem embalar os fãs. está pronta para romper ae a programação da agenda começa com, "Curtir a Vida". O festão está marcado para o próximo domingo (22), no Ilha Shows , na Capital. O evento reúne grandes sucessos da banda e, na Ilha, trarácomo convidados, que também prometem embalar os fãs.

"Vitória tem uma parcela bem grande aqui na nossa caminhada. Por ser bem próximo do Rio de Janeiro, a gente vira e mexe está fazendo show por aí", começa Mug, vocalista da banda, explicando a apresentação que acontecerá na Capital.

Em entrevista à Gazeta, o cantor destaca que os integrantes sempre tiveram vontade de filmar no Estado por conta das paisagens, que sempre chamaram a atenção dos músicos. Mas até agora não tinham tido a oportunidade: "Essa festa, 'Curtir a Vida', roda o Brasil há um tempo já, mas a intenção do DVD é registrá-la. A gente cria um ambiente gostoso e é tudo feito para o pessoal curtir ao máximo".

Como é preparado o show de "Curtir a Vida"?

É uma festa autoral, as famosas labels, que a gente desenvolveu. 'Curtir a Vida' é a nossa festa. Fizemos no Rio, no ano passado, e aí surgiu a ideia de a gente gravar alguma edição, para fazer um DVD.

Como foi a concepção desse show?

'Curtir a Vida' começou em 2018 e a ideia surgiu em uma dessas nossas viagens, em uma conversa de camarim. Pensamos em uma festa com repertório musical vasto, tocar músicas diversas, até de outros gêneros, e aí fizemos três edições no Rio. Sentimos o clima muito bom, o pessoal recebendo tudo muito bem, e aí estamos levando para outros lugares, também. Foi uma briga escolher o repertório no início (risos) e ficou muita coisa de fora que a gente queria cantar. São 16 músicas, mais ou menos, sendo que 6 são inéditas e o restante são regravações.

Algum motivo especial para escolherem Vitória?

Vitória tem uma parcela bem grande aqui na nossa caminhada. Por ser bem próximo do Rio de Janeiro, a gente vira e mexe está fazendo show por aí. No momento que a gente conheceu o local, que foi há uns 7, 8 anos, a gente se apaixonou pelo espaço. A gente pensou: 'Nossa, aqui daria um DVD lindo, hein'. Depois desse episódio, a gente sempre voltava no Espírito Santo e pensava a mesma coisa. Agora vamos concretizar a vontade (risos). Será o quarto DVD de carreira e pensamos em sair do Rio por isso, também. Queríamos escolher alguma cidade que o nosso trabalho seja forte.

O que estão preparando de especial?

Vão ter as participações, né... Essa festa tem a característica de a gente sempre trazer convidados com a gente. E para gente ter o registro disso tudo, para sempre, escolhemos um pessoal bacana. Turma do Pagode estará lá, que é um pessoal que a gente tem muita intimidade. Péricles, o Pericão, também, assim como Xande de Pilares, que foi o artista que mais ajudou a gente no início da carreira. É o Tchan também, que são grandes amigos nossos. E, por fim, o Lennon, que é um artista novo do rap carioca, muito talentoso, que a gente quis agregar à nossa mistura musical.

E como é o repertório?

A gente vai gravar algumas coisas inéditas e fazer várias regravações. Porque, no 'Curtir a Vida', a gente faz um trabalho geral, com sucessos antigos, regravações de outros artistas... Sambas consagrados... E os nossos grandes clássicos.

Como está a expectativa para o show para os capixabas?

A expectativa é a melhor possível. Vitória é uma cidade que respira música e sempre acolheu o Bom Gosto muito bem. A gente pode falar pela gente (risos), que sempre foi muito bem recebido. Será um registro histórico, inesquecível para a gente e para o público capixaba que sempre cantou junto da gente. A gente quis retribuir.

SERVIÇO

Gravação do DVD Grupo Bom Gosto no Ilha Shows

Atrações: Bom Gosto, Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares, Lennon, DJ Leandro Netto

Onde: Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)

Quando: 22 de setembro de 2019 (domingo), às 16h

Ingressos: R$ 200 (área vip, inteira, 6º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br ou nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria e Catamaran