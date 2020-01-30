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Blefando?

Hadson propõe teste de fidelidade para expor famosas no 'BBB 20'

Mais tarde, ex-jogador de futebol disse que estratégia era 'blefe'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 09:03

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 09:03

"BBB 20": os brothers Hadson e Felipe conversam Crédito: TV Globo/Reprodução
Uma estratégia de Hadson para vencer as mulheres famosas do grupo Camarote chocou Marcela nesta quarta-feira (29) no Big Brother Brasil 20. O ex-jogador de futebol disse que eles vão usar Lucas para fazer uma espécie de teste de fidelidade com as sisters casadas, especialmente, Bianca Andrade, a Boca Rosa. 
Segundo ele, a blogueira teria esse ponto como "fraqueza". Mais tarde, em conversa sozinho com Felipe, Hadson afirmou que a estratégia era, na verdade, um "blefe".
Tudo começou quando os dois brothers conversavam com Marcela e Gizelly. Lucas disse que o "único jeito de ganhar" do grupo Camarote (formado em sua maioria por famosos) é fazer eles pisarem no "próprio buraco". 
O ex-jogador de futebol, então, afirmou: "É isso que a gente está fazendo. O Lucas, a gente está usando ele para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora". 
"A gente está tentando fazer com que ela erre, porque a gente sabe que uma aqui, inclusive, a que estava hoje no paredão [Bianca Andrade], essa é a fraqueza dela, a fraqueza dela está aqui."

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Logo depois, Marcela disse para Felipe que não gostou da estratégia deles. "Não conte comigo para fazer esse tipo de estratégia. Eu não vou contar e não vou fazer nada, mas não conte comigo para fazer alguém se foder desse jeito, porque eu acho que não precisa."
O arquiteto também afirmou que era contra a estratégia. "Eu também acho que não precisa, mas se eles querem fazer, já é problema deles, eles vão se queimar."

BLEFE

Em conversa só com Gizelly, Marcela se mostrou indignada com a proposta de Hadson. "É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento". Ela disse que só não iria comentar com as outras sisters com medo de elas não acreditarem na história. 
"Não vale tudo por R$ 1,5 milhão [prêmio pela vitória]. Eu quero muito estar aqui, quero muito o prêmio. Mas vou sair daqui de cabeça erguida. Meu sucesso não depende da dor de ninguém", disse. Gizelly concordou e afirmou: "Acho que foi a pior trama de todas as edições".
Mais tarde, quando estava sozinho com Felipe, Hadson falou que a estratégia do teste de fidelidade era um "blefe" "Estava blefando, porque você chegou lá. Eu blefei só para elas. Você que chegou lá abraçando essa ideia", disse o brother. "Eu só queria saber o que elas querem, entendeu?", completou ele.

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