Hadson propõe teste de fidelidade para expor famosas no 'BBB 20'

"BBB 20": os brothers Hadson e Felipe conversam Crédito: TV Globo/Reprodução

Segundo ele, a blogueira teria esse ponto como "fraqueza". Mais tarde, em conversa sozinho com Felipe, Hadson afirmou que a estratégia era, na verdade, um "blefe".

Tudo começou quando os dois brothers conversavam com Marcela e Gizelly . Lucas disse que o "único jeito de ganhar" do grupo Camarote (formado em sua maioria por famosos) é fazer eles pisarem no "próprio buraco".

O ex-jogador de futebol, então, afirmou: "É isso que a gente está fazendo. O Lucas, a gente está usando ele para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora".

"A gente está tentando fazer com que ela erre, porque a gente sabe que uma aqui, inclusive, a que estava hoje no paredão [Bianca Andrade], essa é a fraqueza dela, a fraqueza dela está aqui."

Logo depois, Marcela disse para Felipe que não gostou da estratégia deles. "Não conte comigo para fazer esse tipo de estratégia. Eu não vou contar e não vou fazer nada, mas não conte comigo para fazer alguém se foder desse jeito, porque eu acho que não precisa."

O arquiteto também afirmou que era contra a estratégia. "Eu também acho que não precisa, mas se eles querem fazer, já é problema deles, eles vão se queimar."

BLEFE

Em conversa só com Gizelly, Marcela se mostrou indignada com a proposta de Hadson. "É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento". Ela disse que só não iria comentar com as outras sisters com medo de elas não acreditarem na história.

"Não vale tudo por R$ 1,5 milhão [prêmio pela vitória]. Eu quero muito estar aqui, quero muito o prêmio. Mas vou sair daqui de cabeça erguida. Meu sucesso não depende da dor de ninguém", disse. Gizelly concordou e afirmou: "Acho que foi a pior trama de todas as edições".