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Na torcida

Marquezine sobre homens do BBB 20: 'A gente consegue tirar todos esses boylixo'

Atriz também comemorou a eliminação de Lucas Chumbo, amigo de Neymar

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 22:56
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine, 24, não poupa comentários quando o assunto é Big Brother Brasil. Com a amiga Manu Gavassi dentro da casa, a atriz acompanha o reality e já tem a sua torcida muito bem definida.
O primeiro paredão da 20º edição do programa comandado por Tiago Leifert aconteceu na noite desta terça-feira (28), e na berlinda estavam a influenciadora digital Bianca Andrade (Boca Rosa) e o surfista de ondas gigantes e amigo de Neymar Jr. Lucas Chumbo.
Com 75,54% dos votos Chumbo foi eliminado da casa, e Marquezine por sua vez, fez um comentário polêmico em sua rede social. "Menos um tóxico!" escreveu a atriz em seu Twitter. 
A artista também reagiu a um comentário do ginasta Petrix, que disse ter "faltado uma novinha gatinha" na edição do BBB.
"Meu Deus, só de ler isso eu já consigo sentir um terceiro braço crescendo! Tóxico. Se organizar direitinho a gente consegue tirar todos esses boylixo que ficaram presos na 4ª série pro jogo começar de verdade", afirmou Marquezine.
Recentemente Marquezine revelou parte de uma conversa do momento que descobriu que a amiga Manu Gavassi estaria no reality. 
"Amiga, você vai pro BBB? Se você realmente vai, pode me falar? Eles já retiraram seu celular?", questionou a atriz, que chamou a amiga de sua "Polly Pocket". "Devolvam o celular da Manoela!", continuou. 

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Ela já havia comentado publicação de Hugo Gloss sobre a participação de Gavassi: "Por isso não me responde!", disse. A atriz declarou torcida à amiga e disse já estar com saudade. "Olha aqui, Manoela, você trate de ganhar esse programa que eu vou mandar fazer camisa e comprar pay per view."

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