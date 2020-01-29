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Fantasia do "anjo"

'BBB 20': Hadson choca web ao falar que se masturbou dentro de abacaxi

Brother confessou que usou a fantasia de abacaxi para se masturbar durante o confinamento do 'BBB 20'

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 12:52
"BBB 20": o brother Hadson com fantasia de abacaxi Crédito: TV Globo/Reprodução
Hadson conseguiu tirar proveito da fantasia de punição do anjo que teve que usar ao lado de Lucas Chumboo primeiro eliminado do "BBB 20". 
O treinador admitiu que se masturbou dentro da roupa de abacaxi na madrugada desta terça (28), quando os brothers estavam na cozinha brincando de "eu nunca". A conversa acabou tomando um rumo mais quente e todos comentaram sobre sexo, quando Hadson fez a revelação que chocou os colegas de confinamento. 
Um dos brothers questionou quem havia se masturbado desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil. Depois de um silêncio constrangedor, Hadson completou: "... E foi dentro do abacaxi". 

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Nas redes sociais, os internautas ficaram impactados com a confissão e tiveram as reações mais adversas. 

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