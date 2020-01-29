'BBB 20': Hadson choca web ao falar que se masturbou dentro de abacaxi

Gente no primeiro dia que o chumbo e o Hadson colocaram as fantasias de abacaxi , o Chumbo virou pro Hadson e disse que a fantasia era boa que ele podia bater uma sem ninguém ver . Aí o Hadson disse para mano vai sujar tudo. Eu to com nojo desses caras.. embustes #bbb20 #bbb