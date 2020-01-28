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Capixaba Gizelly revela apelido inusitado e choca colegas no 'BBB 20'

Advogada criminalista de Vitória disse que é conhecida como 'Deusa da Justiça'

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 09:49
"BBB 20": a sister Gizelly Bicalho Crédito: TV Globo/Reprodução
Gizelly Bicalho, a participante capixaba do BBB 20, decidiu tirar a segunda-feira (27) para falar com colegas de confinamento sobre apelidos pelos quais é conhecida. Ao lado de outras sisters, ela revelou um nome para lá de inusitado e acabou chocando os amigos durante o bate-papo. 
Gizelly brincou com Marcela e disse que é conhecida como "Deusa da Justiça", exatamente no momento em que as duas faziam uma série de exercícios juntas. 
"Deusa da Justiça, é assim que sou conhecida", revelou a advogada criminalista.

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Em seguida, Lucas Chumbo não conseguiu se conter e completou: "Deusa da Justiça e deusa do sexo". Marcela rebateu sem pensar duas vezes: "Não vamos espalhar isso porque propaganda enganosa é crime".

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