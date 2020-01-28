Capixaba Gizelly revela apelido inusitado e choca colegas no 'BBB 20'

"BBB 20": a sister Gizelly Bicalho Crédito: TV Globo/Reprodução

Gizelly Bicalho , a participante capixaba do BBB 20 , decidiu tirar a segunda-feira (27) para falar com colegas de confinamento sobre apelidos pelos quais é conhecida. Ao lado de outras sisters, ela revelou um nome para lá de inusitado e acabou chocando os amigos durante o bate-papo.

Gizelly brincou com Marcela e disse que é conhecida como "Deusa da Justiça", exatamente no momento em que as duas faziam uma série de exercícios juntas.

"Deusa da Justiça, é assim que sou conhecida", revelou a advogada criminalista.