Capixaba Gizelly revela apelido inusitado e choca colegas no 'BBB 20'

Gizelly Bicalho, a participante capixaba do BBB 20, decidiu tirar a segunda-feira (27) para falar com colegas de confinamento sobre apelidos pelos quais é conhecida. Ao lado de outras sisters, ela revelou um nome para lá de inusitado e acabou chocando os amigos durante o bate-papo.
Gizelly brincou com Marcela e disse que é conhecida como "Deusa da Justiça", exatamente no momento em que as duas faziam uma série de exercícios juntas.
"Deusa da Justiça, é assim que sou conhecida", revelou a advogada criminalista.
Em seguida, Lucas Chumbo não conseguiu se conter e completou: "Deusa da Justiça e deusa do sexo". Marcela rebateu sem pensar duas vezes: "Não vamos espalhar isso porque propaganda enganosa é crime".