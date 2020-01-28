Brothers dizem que falta beleza nas mulheres do 'BBB 20': 'Não tem novinha'

"BBB 20": o brother Petrix Crédito: Reprodução/Instagram @editsgatrix

Uma conversa sobre a beleza (ou falta) das moças confinadas no BBB 20 tem causado repulsa nas redes sociais. Protagonizado por Petrix , Lucas, Hadson e Felipe, o papo está sendo encarado como machista.

No diálogo, Petrix disse que esta atual edição era a pior no quesito beleza. E afirmou que faltava "uma novinha de 20, 18 anos". "Mas a qualidade podia ter sido um pouquinho melhor mesmo", disse ele.

Lucas foi além e também fez mais um comentário considerado machista. "Quanto menos mulher tiver, melhor. Por mim, se fosse só homem estava bom", contou.

Vale lembrar que Petrix já foi alvo de uma polêmica na casa. Um dos principais motivos de repercussão foi por um momento envolvendo os competidores Petrix Barbosa e Boca Rosa (Bianca Andrade), em que o ginasta segurou e balançou os seios da influenciadora digital.