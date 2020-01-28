Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Eles opinam eles"

Brothers dizem que falta beleza nas mulheres do 'BBB 20': 'Não tem novinha'

Conversa entre Petrix, Lucas , Felipe e Hadson repercute mal

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 09:22
"BBB 20": o brother Petrix Crédito: Reprodução/Instagram @editsgatrix
Uma conversa sobre a beleza (ou falta) das moças confinadas no BBB 20 tem causado repulsa nas redes sociais. Protagonizado por Petrix, Lucas, Hadson e Felipe, o papo está sendo encarado como machista.
No diálogo, Petrix disse que esta atual edição era a pior no quesito beleza. E afirmou que faltava "uma novinha de 20, 18 anos". "Mas a qualidade podia ter sido um pouquinho melhor mesmo", disse ele.
Lucas foi além e também fez mais um comentário considerado machista. "Quanto menos mulher tiver, melhor. Por mim, se fosse só homem estava bom", contou.

Veja Também

Marquezine declara torcida por Boca Rosa no "BBB 20" e detona Chumbo

Ex-BBB Jonas diz sofrer ameaças após polêmica de zoofilia na Globo

'BBB 20': Boninho fala sobre a data de estreia da Casa de Vidro

Vale lembrar que Petrix já foi alvo de uma polêmica na casa. Um dos principais motivos de repercussão foi por um momento envolvendo os competidores Petrix Barbosa e Boca Rosa (Bianca Andrade), em que o ginasta segurou e balançou os seios da influenciadora digital. 
"Peguei viu?", diz Petrix. "Foi ótimo", responde Boca Rosa. O momento aconteceu enquanto os dois dançavam juntos na festa, e a influenciadora parecia estar alcoolizada. A sister negou um possível assédio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados